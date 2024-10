VS eisen 350 vrachtwagens met hulpgoederen per dag voor Gaza, of Israël krijgt geen militaire steun meer

De Verenigde Staten eisen dat Israël meer hulp toelaat in de Gazastrook en dreigen met het intrekken van de militaire steun als het land dat niet binnen 30 dagen doet. Het is een van de stevigste waarschuwingen sinds de terreuraanslagen van Hamas vorig jaar.