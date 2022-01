Servische recordjager Novak Djokovic belandt in vaccinatiestorm

Na een vaudeville met visa en medische vrijstellingen wacht Novak Djokovic, de meest gedecoreerde tennisser van het voorbije decennium, in een quarantainehotel in Melbourne af of hij alsnog kan deelnemen aan de Australian Open.

'Let's go 2022!' Van de opgeruimdheid waarmee de tennislegende Novak Djokovic op Instagram zijn aankomst in Australië wereldkundig maakte, schiet een paar dagen later nog weinig over. Een rechter oordeelt maandag over het lot van de Servische nummer één van de wereld, nadat hij donderdag in beroep was gegaan tegen de weigering van zijn visum.

Ongevaccineerde buitenlanders wordt de toegang tot Australië ontzegd, waardoor Djokovic - die zich al meermaals uitsprak tegen een verplichte prik en die wellicht niet gevaccineerd is - het land de facto moet verlaten. Hoewel de Serviër zwaait met een medische vrijstelling en eerdere coronabesmettingen werd hij woensdagnacht gevat in de luchthaven van Melbourne. Na een urenlange ondervraging bracht de Australian Border Force hem naar een quarantainehotel voor vluchtelingen, in afwachting van zijn hoorzitting.

Regels zijn regels, daar staat niemand boven. Ook niet de heer Djokovic. Scott Morisson Australisch premier

Het koningsdrama heeft geleid tot een diplomatieke rel tussen Australië en Servië. De Servische president Aleksandar Vucic liet al weten dat 'het pesten van 's werelds beste tennisspeler onmiddellijk moeten stoppen', terwijl fans van 'Nole' protesteerden aan het quarantainehotel. Dat viel op een koude steen bij de Australische premier Scott Morrison. 'Regels zijn regels, daar staat niemand boven. Ook niet de heer Djokovic', tweette hij.

Volgers zien in Morissons geschaak rond Djokovic vooral een politieke zet. Australië kreeg lang lof voor zijn 'zero-covidstrategie'. De minste opstoot van het virus werd platgeklopt met strenge lockdowns. Maar opflakkerende antilockdownprotesten en een haperende vaccinatiecampagne knabbelen aan Morrisons populariteit, net in een verkiezingsjaar en op het moment dat het aantal besmettingen door de omikronvariant recordhoogtes bereikt. Dan komt een tennissende miljonair als risee Morisson niet slecht uit.

Mentale kracht

Voor Djokovic is tegenwind niet nieuw. Sterker nog, het lijkt de brandstof waarmee hij zijn uitpuilende trofeeënkast bij elkaar mepte. Hij kwam een dik decennium geleden aan de oppervlakte in een tijdperk waarin twee publiekslievelingen het tennis domineerden: Roger Federer, de stijlvolle Zwitser die een haast religieuze status geniet, en de Spaanse gravelkoning Rafael Nadal.

Voor Djokovic is kritiek de brandstof waarmee hij zijn uitpuilende trofeeënkast bij elkaar mepte.

Tot plots die wat curieuze Servische hardhitter ten tonele verscheen, die tegenstrevers in gesmaakte YouTube-filmpjes imiteerde maar ook irriteerde met vertragingsmanoeuvres tijdens wedstrijden. Djokovic haalde de schouders op, stoomde op een glutenvrij dieet door naar de wereldtop en zou in Australië op zijn 21ste grand slam jagen, een absoluut record. In het momentenspel dat tennis is, heeft Djokovic met zijn onverwoestbare mentale kracht Federer en Nadal bijgebeend.