Apologie voor Trump

Voor liefhebbers van politieke apologieën verschijnt dinsdag 'The Chief's Chief', de memoires van Mark Meadows. Tot begin dit jaar was Meadows de vierde, laatste en meest hondstrouwe stafchef van toenmalig Amerikaans president Donald Trump.

Eén bommetje bevat het boek alvast, bleek de voorbije week. Volgens Meadows legde Trump eind september 2020, luttele dagen voor zijn eerste debat met de Democratische presidentskandidaat Joe Biden, een positieve covidtest af. Die werd gevolgd door een tweede, negatieve test, maar toch. Bracht Trump er zijn rivaal en hun entourages in gevaar? Kort na het debat werd de Republikein wel degelijk opgenomen in het ziekenhuis met coronasymptomen. Wat hem er naar verluidt niet van weerhield, tot afgrijzen van zijn artsen, om terstond zijn favoriete McDonald's-menu van Big Macs, Filet-O-Fish en chocolademilkshake te laten leveren.

'Fake News' noemde Trump Meadows' stuitende gebrek aan respect voor het colloque singulier. Waarna Meadows, in wat lijkt op een posttrumpiaans stockholmsyndroom, dat braaf beaamde.

Net zoals de rest van zijn memoires Trump vrijpleit van alle zonden. Meadows herhaalt de veelvuldig ontkrachte complottheorieën dat Biden enkel via grootschalige kiesfraude Trump onttroonde. Dat die theorieën ertoe leidden dat op 6 januari het Capitool bestormd werd, noemt Meadows de 'betreurenswaardige' daad van 'een handvol fanatiekelingen'. Trump riep zijn volgelingen dan wel op 'like hell' te vechten tegen de kiesuitslag, en 'naar het parlement te gaan', maar dat was 'metaforisch' bedoeld.