Beurswaakhond onderzoekt spac-deal van Trump voor sociaal netwerk

De Amerikaanse beurswaakhond neemt het blancochequebedrijf waarmee voormalig president Donald Trump een sociaal netwerk wil uitbouwen onder de loep. Het beursvehikel keldert 8 procent.

Digital World Acquisition Group, het blancochequebedrijf dat in oktober fuseerde met de nieuwe Trump Media and Technologie Group (TMTG), maakte maandag bekend dat de beurswaakhond SEC in oktober en november een reeks documenten opgevraagd heeft. De beurswaakhond wilde meer informatie over de communicatie tussen het beursvehikel en het bedrijf van Trump. Bovendien moest het beursvehikel gegevens van bepaalde investeerders overdragen.

Ook FINRA, de regulator van de financiële industrie, vroeg bijkomende details op over de beurshandel in Digital World Acquisition Group in de periode voor de bekendmaking. Eind oktober maakte het blancochequebedrijf een fusie met Trumps bedrijf bekend, met het oog op de lancering van een nieuw sociaal netwerk. Truth Social, zoals het zal heten, moet tegenwicht bieden aan 'de tirannie van big tech'.

De Democratische senator Elizabeth Warren riep vorige maand al op om de fusieplannen te onderzoeken. Volgens haar overtrad Digital World Acquisition de wet omdat het bedrijf al in mei geheime onderhandelingen voerde met Trumps bedrijf over een mogelijke samensmelting. In principe mogen die besprekingen pas na de beursgang plaatsvinden. In een tweet toont Warren zich tevreden over het onderzoek. 'Niemand staat boven de wet', schrijft ze.

In een reactie op het nieuws kelderde het aandeel van Digital World Acquisition met 8 procent. Die daling is zeer relatief, aangezien het blancochequebedrijf sinds de aankondiging met 1.600 procent in waarde steeg op de technologiebeurs Nasdaq. Hoewel amper iets bekend is over het vehikel, is het zowat 4 miljard dollar waard.

Sinds afgelopen weekend weten Trump en co. zich verzekerd van 1 miljard dollar aan kapitaal om het sociaal netwerk te lanceren. Die middelen zijn afkomstig van 'verschillende institutionele investeerders'. Met Truth Social mikt Trump, die verbannen werd van Facebook en Twitter na de bestorming van het Capitool in januari, op 81 miljoen gebruikers tegen 2026. Ter vergelijking: Twitter heeft 200 miljoen gebruikers die dagelijks actief zijn.