Biden herbenoemt Powell als hoofd centrale bank

De Amerikaanse president Joe Biden gunt Jerome Powell een tweede termijn van vier jaar aan het hoofd van de centrale bank, de Fed. Lael Brainard wordt naar voren geschoven als vicevoorzitter.

President Joe Biden heeft aangekondigd dat hij de 68-jarige Powell voordraagt voor een tweede ambtstermijn als voorzitter van de Fed. De keuze voor continuïteit werd verwacht en geniet brede steun op Wall Street. De Senaat moet de voordracht goedkeuren, maar naar alle waarschijnlijk heeft Powell daar ruim voldoende steun. Fed-bestuurder Lael Brainard, die in de weegschaal lag met Powell en de voorkeur genoot van de progressieve vleugel van de Democratische Partij, schuift door naar het vicevoorzitterschap.

Tijdens zijn eerste ambtstermijn reageerde Powell snel en krachtig bij het begin van de coronacrisis. Onder zijn leiding verlaagde de Fed de basisrente naar nul en kocht hij voor enorme bedragen overheids- en bedrijfsobligaties en herverpakte hypotheken om de Amerikaanse economie te ondersteunen. Daardoor is het balanstotaal van de Fed sinds begin vorig jaar ruim verdubbeld, van 4.200 naar 8.700 miljard dollar.

Het soepel monetair beleid en de forse budgettaire stimulus hebben de Amerikaanse economie snel doen herstellen. De activiteit steeg al in het tweede kwartaal van 2021 boven het niveau van net voor het begin van de pandemie. De werkloosheidsgraad is teruggevallen van een piek van 14,8 procent in april vorig jaar naar 4,6 procent in oktober. ‘Het is mogelijk dat we in de tweede helft van 2022 maximale werkgelegenheid bereiken’, zei Powell op zijn jongste persconferentie.

Inflatie

Maximale werkgelegenheid is een van de twee doelstellingen van de Fed, naast gemiddeld 2 procent inflatie op langere termijn. De inflatie volgens de favoriete maatstaf van de Fed is ruim dubbel zo hoog als de doelstelling van 2 procent, nadat ze jarenlang te laag is geweest. Ze steeg in september naar 4,4 procent en klom in oktober wellicht boven 5 procent. De zeer hoge inflatie is vooral te wijten aan aanvoerproblemen, hoge energieprijzen en krapte op de arbeidsmarkt.

Het herstel van de werkgelegenheid en de forse stijging van de inflatie hebben Powell en de andere Fed-bestuurders ertoe aangezet een eerste belangrijke stap te zetten naar een normalisering van het monetair beleid. Ze beslisten begin november de aankopen van staatsobligaties en herverpakte hypotheken geleidelijk te verminderen van 120 miljard dollar per maand naar nul tegen midden volgend jaar.

In de Senaat geniet Powell, een Republikein, de steun van zijn partijgenoten en ook van sommige Democraten. Die laatsten verwijzen naar het anticrisisbeleid tijdens de pandemie en naar de nieuwe strategie van de Fed, die meer aandacht heeft voor maximale werkgelegenheid.

Twijfel

Toch was de jongste weken wat twijfel gerezen over een tweede ambtstermijn voor Powell. Robert Kaplan en Eric Rosengren, de voorzitters van twee regionale Fed-kantoren, namen ontslag nadat ophef was ontstaan over hun privébeleggingen. Ze hebben vorig jaar aandelen en andere financiële activa verhandeld terwijl ze mee beslisten over steunmaatregelen. Ook Powell kwam even in het vizier, omdat hij in oktober een aandelentracker verkocht. De Fed zei dat die verkoop familie-uitgaven moest dekken.

Het tradingschandaal vergrootte de achterdocht van progressieve Democraten. Zij vinden dat de Fed tekortschiet in het toezicht op de banken. ‘Powell is een gevaarlijk man’, zei senator Elizabeth Warren onlangs. Zij kondigde aan dat ze tegen een tweede ambtstermijn van Powell zal stemmen. Ook de senatoren Sheldon Whitehouse en Jeff Merkley zullen tegenstemmen. Zij zeiden vrijdag dat Powell onvoldoende aandacht heeft voor de klimaatrisico’s.

Warren en gelijkgestemden hoopten dat Biden Fed-bestuurder Lael Brainard zou voordragen als Fed-voorzitter. De Democrate is voorstander van strakkere regulering van de banken, maar het is niet zeker dat ze voldoende steun zou krijgen in de Senaat, waar Democraten en Republikeinen evenveel zitjes hebben. Een aanslepende benoemingssaga rond Brainard zou de financiële markten nerveus kunnen maken. Bovendien worstelt het Witte Huis nu al om belangrijke wetgeving door het Congres te loodsen.

Het is sinds 1980 een traditie dat de president de voorzitter van de Fed herbenoemt, ook als die tot een andere partij behoort. Ex-president Donald Trump brak met die traditie door Janet Yellen te vervangen door Powell.

'Voor de markten komt dit neer op continuïteit, zodat de impact minimaal zou moeten blijven. Het verandert niets aan het waarschijnlijke beleidstraject', signaleert ING-econoom James Knigthley. Hij sluit wel niet uit dat Brainard als vicevoorzitter regelgevende versoepelingen voor de banken kan terugdraaien.

Turbulent

Niet alleen de jongste twee jaar waren turbulent voor Powell. In december 2018 lekte uit dat Trump Powell wilde ontslaan, omdat de Fed voor de vierde keer in een jaar de rente had verhoogd. Nochtans had Trump een jaar eerder Powell voorgedragen als voorzitter van de Fed. Uiteindelijk deed Trump niets, omdat het niet zeker is of de Amerikaanse president de Fed-voorzitter de laan kan uitsturen.

De grootste uitdaging van Powells tweede ambtstermijn wordt het terugdringen van de inflatie.