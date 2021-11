Biden neemt eindelijk eerste horde voor enorme sociale uitgaven

Het Amerikaans Huis van Afgevaardigden heeft het plan van president Joe Biden goedgekeurd om 1.750 miljard dollar te pompen in sociale en klimaatinitiatieven. Maar of zijn Democraten in de Senaat volgen?

Na maanden van Republikeins verzet - minderheidsleider Kevin McCarthy hield donderdag nog een vertragingsspeech van ruim 8 uur - en vooral intern Democratisch gesteggel heeft Amerikaans president Joe Biden dan toch de eerste horde genomen voor het sluitstuk van zijn ambitieuze Build Back Better-plan. Na 1.900 miljard dollar voor coronastimuli en 1.000 miljard voor infrastructuurwerken zette het Huis van Afgevaardigden vrijdagmiddag het licht op groen om 1.750 miljard te pompen in sociaal beleid en groene initiatieven.

Schermvullende weergave Voorzitster Nancy Pelosi viert na de succesvolle stemming in het Huis van Afgevaardigden. ©REUTERS

Het plan voorziet in zo'n 550 miljard om de stap te zetten naar een CO2-neutraal Amerika tegen 2050, via onder meer hernieuwbare energie, elektrische auto's en een betere aanpak van natuurrampen. Om nog meer Amerikanen in de gezondheidszorg te trekken, wat Barack Obama destijds deed met zijn Affordable Care Act, worden rijkelijker subsidies uitgedeeld. Ook wordt gepoogd de kostprijs van medicijnen te drukken.

Er komt gratis peuteropvang en ook de kinderzorg wordt fors uitgebreid. Hogeschool- en universiteitsstudenten krijgen meer financiële bijstand. Miljarden gaan naar betaalbare huisvesting, en voor het eerst wordt betaald verlof ingevoerd in de VS. Voor ouderen wordt thuiszorg opgeschroefd.

Dissidentie

Althans, als straks ook de Senaat daarmee instemt. Bidens Democraten en de Republikeinen tellen elk 50 leden. Vicepresident Kamala Harris kan de doorslaggevende stem geven, maar dan mag geen enkele dissident opstaan. Dat risico is groot met de gematigde senatoren Joe Manchin en Kyrsten Sinema.

Onder hun druk werd het prijskaartje al bijna gehalveerd. Biden mikte aanvankelijk op 3.500 miljard dollar, linkse iconen als Bernie Sanders zelfs op 6.000 miljard. Manchin uit West Virginia, een steenkool- en gasstaat, holde ook de ecologische initiatieven uit, door onder meer een boete te laten schrappen voor elektriciteitsproducenten die vervuilende energiebronnen gebruiken. In het huidige plan worden bedrijven beboet die methaan blijven uitstoten, wat Manchin evenmin zint, net als de invoering van betaald verlof.

Het plan moet nog naar de Senaat, waar het alleen passeert als elke Democraat voor stemt. Maar het risico op dissidentie is groot.

Manchin en Sinema wijzen vooral op de enorme staatsschuld die door Bidens plannen nog fors toeneemt. Daarom voorziet het plan in hogere taksen voor bedrijven en de rijkste Amerikanen, wat het gematigde duo ook niet wil. De linkervleugel van Biden is dan weer ontstemd dat Amerikanen meer lokale en staatstaksen zouden mogen inbrengen om hun federale belastingbrief te drukken, waarvan vooral rijke huiseigenaars zouden profiteren. Het gevolg is dat het begrotingstekort de komende tien jaar met nog eens 160 miljard dollar toeneemt, schat de onafhankelijke begrotingswaakhond CBO.

Republikeinen laken het plan als een 'socialistische checklist'. De Democratische linkervleugel vindt het eigenlijk niet ver genoeg gaan, maar met de steun van Manchin en Sinema kan het wel degelijk de meest ambitieuze sociale correctie worden sinds de Great Society van Democratisch president Lyndon B. Johnson in de jaren 1960.