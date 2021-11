Biden ondertekent afgezwakt infrastructuurplan van 1.000 miljard dollar

Tijdens een virtuele top hebben de Chinese president Xi Jinping en de Amerikaanse president Joe Biden voor het eerst face to face gesproken. Het ging onder meer over Taiwan, een eiland met 23 miljoen inwoners dat China als een van zijn provincies beschouwt. 'De Taiwanese autoriteiten hebben herhaaldelijk geprobeerd zich op de VS te beroepen voor onafhankelijkheid en sommigen in de VS proberen Taiwan te gebruiken om China te controleren', stelde Xi. 'Dat is een zeer gevaarlijke trend, het is spelen met vuur.'