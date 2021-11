Biden overweegt strategische oliereserves aan te spreken

De Amerikaanse president Joe Biden ziet zijn populariteit dalen naarmate de benzineprijzen stijgen.

Kondigt de Amerikaanse president Joe Biden dinsdagmiddag aan dat hij de strategische oliereserves zal aanspreken? Volgens Amerikaanse media zit die kans er dik in. Biden zou het op een akkoord gegooid hebben met landen als Japan en India om de reserves aan te spreken in een poging de stijgende benzineprijzen de kop in te drukken.

De president hoopt met die demarche aan te tonen dat hij de teugels in handen heeft, met het oog op de tussentijdse verkiezingen van november volgend jaar. De hoge benzineprijzen zijn de voorbije maanden uitgegroeid tot een van zijn belangrijkste politieke uitdagingen. Een onderzoek van de progressieve denktank Data for Progress toonde onlangs aan dat naarmate de benzineprijs stijgt, Bidens 'disapproval ratings' de lucht ingaan. Momenteel keurt 52,2 procent van de Amerikanen zijn beleid af, het hoogste aantal sinds zijn aantreden in januari, toen nog 53 procent van de Amerikanen zijn beleid goedkeurde.

Volgens de nieuwssite Politico overweegt Biden om tussen 30 en 35 miljoen vaten boven te halen. De VS hebben een reserve van zo'n 604 miljoen vaten liggen in zoutgrotten in Texas en Louisiana. Die worden normaal enkel ingezet in noodsituaties, bijvoorbeeld als orkanen het aanbod verstoren, maar de jongste jaren werden ze sporadisch gebruikt om de prijzen te drukken.

OPEC+ says no

De voorbije weken probeerde Biden al meermaals de hoge prijzen te counteren. Zo vroeg hij de kartelwaakhond Federal Trade Commission om te onderzoeken of afspraken tussen olie- en gasbedrijven de prijzen aan de pomp hoog houden. Volgens Biden klopt het niet dat de prijs voor onafgewerkte benzine met meer dan 5 procent daalde, terwijl de prijs voor benzine aan de pomp met zo'n 3 procent steeg.

Daarnaast voerde de president de druk op het oliekartel OPEC op om meer olie op de markt te brengen, maar zonder resultaat. Het kartel besloot in coronatijden de productie te beperken en hoewel die de voorbije maanden langzaam weer werd opgeschroefd, produceren de landen nog altijd niet op volle kracht. Zeker nu de coronabesmettingen weer stijgen, willen ze niet het risico lopen te veel olie te produceren. Samen met de wereldwijd gestegen vraag houdt dat de prijzen hoog.