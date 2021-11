Biden wil onderzoek naar ‘illegaal gedrag’ rond hoge brandstofprijzen

Hij dringt er in een brief aan de Federal Trade Commission op aan dat de kartelwaakhond de zaak uitspit. ‘Het FTC heeft het gezag om te onderzoeken of illegaal gedrag families geld kost aan de pomp’, schrijft Biden. ‘Ik geloof dat jullie dat onmiddellijk zouden moeten doen.’

'Geen uitleg voor'

Biden stelt dat de benzineprijzen met zo’n 3 procent stegen tegenover een maand geleden, terwijl de prijs van onafgewerkte benzine - die nog niet gemengd is met andere vloeistoffen om gebruikt te kunnen worden in voertuigen - met meer dan 5 procent daalde.

‘Er is geen uitleg voor die kloof in prijs’, zegt Biden. ‘Ondertussen boeken de grootste olie- en gasbedrijven in de VS significante winsten dankzij de hogere energieprijzen.’