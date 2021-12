Burgemeester New York verplicht vaccinatie in privésector

Een Covid-19-testplaats in New York.

Werknemers in de privésector in New York moeten zich deze maand nog laten vaccineren tegen het coronavirus. Het gaat om 184.000 bedrijven.

Alle werknemers in de private sector moeten in New York gevaccineerd zijn voor 27 december. Burgemeester Bill de Blasio gaat met die maatregel verder dan president Joe Biden. Die laatste wilde bedrijven met meer dan honderd werknemers tot 4 januari de tijd geven om al hun werknemers te laten vaccineren. Die beslissing werd door een federaal hof van beroep geschorst.

'In New York hebben we besloten een preventieve aanval in te zetten op het coronavirus en iets doortastends te doen om de verspreiding en de gevaren ervan een halt toe te roepen', zei de Blasio. In totaal geldt de vaccinatieplicht voor zowat 184.000 bedrijven, ondernemingen en winkels.

Kinderen

Verder moeten New Yorkers van twaalf jaar en ouder vanaf 4 januari kunnen bewijzen dat ze drie keer zijn ingeënt tegen het virus. Ook kinderen tussen 5 en 11 jaar moeten in bepaalde omstandigheden een vaccinatiebewijs voorleggen. Vanaf 14 december moeten kinderen op hun sport- of muziekclub en andere buitenschoolse activiteiten kunnen bewijzen dat ze minstens één keer geprikt zijn. Als ze met hun ouders meegaan op restaurant, moeten kinderen een vaccinatiebewijs tonen.

Momenteel is 19 procent van de kinderen in die leeftijdscategorie gevaccineerd. Dat percentage moet naar omhoog, vindt De Blasio.

Omikron

De autoriteiten maken zich zorgen over het stijgend aantal coronabesmettingen in New York. De afgelopen week werden elke dag zo'n 400 à 500 mensen met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast heerst er bezorgdheid over de omikronvariant, die ook in New York is opgedoken en mogelijk besmettelijker is dan de deltavariant van het coronavirus.