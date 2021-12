Epstein-fixer Ghislaine Maxwell schuldig bevonden

De Britse socialite Ghislaine Maxwell (60) is schuldig bevonden aan het ronselen van slachtoffers voor miljardair Jeffrey Epstein. Die misbruikte jarenlang minderjarige meisjes.

Een volksjury in New York moest zich de voorbij weken over de vraag buigen of Maxwell zich schuldig had gemaakt aan het zoeken en klaarstomen van minderjarige meisjes voor het misbruik door Epstein, een steenrijke zakenbankier en financier. Volgens de openbare aanklager was Maxwell daarin een cruciale schakel, als 'partner in crime' van de miljardair.

De aanklagers steunden zich voor de aanklacht op de verhalen van vier vrouwen, die als minderjarige misbruikt werden door Epstein. In drie van de vier verhalen nam Maxwell ook actief deel aan het misbruik zelf. En in alle verhalen was zij de 'facilitator', die de meisjes ronselde en voorbereidde, onder andere door met hen te praten over seks en hen aan tre moedigen de zakenman te masseren. De aanklager omschreef Maxwell dan ook als 'een volwassen vrouw die als een roofdier jaagt op minderjarige meisjes'.

De 12-koppige jury oordeelde woensdagavond laat dat Maxwell schuldig is aan vijf van de zes klachten tegen haar. Daarmee riskeert de Britse een celstraf tot 80 jaar.

Daarmee ging de jury niet in op de argumenten van de verdediging, die aandroeg dat Maxwell louter dienst deed als zondebok, omdat Epstein inmiddels overleden is. De zakenman pleegde in 2019 zelfmoord in zijn cel.