Ghislaine Maxwell: eerste vrouw die terechtstaat in MeToo-zaak

In New York is het proces begonnen tegen Ghislaine Maxwell. Ze was de Britse vriendin van Jeffrey Epstein, de Amerikaanse zakenbankier en financier die beschuldigd werd van grootschalig misbruik van minderjarige meisjes en mensenhandel en in 2019 zelfmoord pleegde in de gevangenis.

Het belooft een geruchtmakend proces te worden. Epstein was een zeer invloedrijke man. Hij had als financieel expert connecties tot in de hoogste kringen van het maatschappelijke leven, van Donald Trump tot Mick Jagger en de Britse prins Andrew. Het is ook de eerste keer dat een vrouw terechtstaat in een proces dat sterk in de MeToo-sfeer zit.

Maxwell (59) is de dochter van de mediamagnaat Robert Maxwell, die in 1991 van zijn jacht viel en in zee verdronk. Dankzij de connecties van haar vader vertoefde ze haar hele leven in hoge kringen. Ze groeide op in een herenhuis met 53 kamers in een buitenwijk van de universiteitsstad Oxford. Na de dood van haar vader verhuisde ze naar New York, waar ze uitgroeide tot een graag geziene gast in societykringen. Na de zelfdoding van Jeffrey Epstein sloeg Maxwell op de vlucht. De Amerikaanse federale politie FBI kon haar pas een jaar later, in de zomer van 2020, opsporen in een huis in de Amerikaanse staat New Hampshire en in de boeien slaan.

Naar verwachting zullen de advocaten van Ghislaine Maxwell hun cliënte als een slachtoffer van de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein voorstellen.

De beschuldigingen aan haar adres zijn niet mals. Ze zou voor haar schatrijke vriend meisjes hebben geronseld en hen hebben voorbereid op seks met hem, waaraan ze ook soms zelf deelnam. Vier vrouwelijke slachtoffers nemen het in de rechtbank tegen haar op. Hun seksueel misbruik zou tussen 1994 en 2004 hebben plaatsgevonden, toen de vrouwen minderjarig waren.

Masseren

Volgens de akte van beschuldiging faciliteerde Maxwell het misbruik ‘door met de slachtoffers over seks te praten, hen aan te moedigen Epstein te masseren en door zich voor een slachtoffer uit te kleden’. Maxwell wordt er ook van beschuldigd aanwezig geweest te zijn bij seksuele ontmoetingen tussen Epstein en bepaalde minderjarige slachtoffers.

Er zouden veel meer dan vier slachtoffers zijn. De makers van de Netflix-documentaire ‘Filthy Rich’ uit 2020 hadden het over een seksueel piramidesysteem. Epstein en Maxwell lokten volgens die reconstructie in vier schokkende afleveringen jonge meisjes naar hun villa met de belofte dat ze rijkelijk werden beloond voor een simpele massage. Daar werden ze misbruikt en betaald om de volgende keer vriendinnetjes mee te brengen.

Netflix maakte een documentaire over het seksueel piramidesysteem van de jetsettandem Epstein-Maxwell.

Maxwell ontkent alle beschuldigingen, waarvoor ze bij een veroordeling tussen 40 en 80 jaar cel kan krijgen. Haar advocaten beweren onder meer dat de aanklagers hun cliënt als een vervanger voor Epstein zien. Naar verwachting zullen de advocaten hun cliënte als een slachtoffer van de Amerikaanse miljardair voorstellen.

