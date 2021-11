Klok tikt voor benoeming nieuwe Fed-baas

President Joe Biden kan elke dag zijn keuze bekendmaken voor het voorzitterschap van de Amerikaanse centrale bank (Fed). Met Jerome Powell zou hij voor continuïteit kiezen, met Lael Brainard voor extra diversiteit en een nog wat soepeler beleid.

De ontknoping is nu echt nabij. Dinsdag zei Biden dat hij zijn kandidaat voor het Fed-voorzitterschap ‘binnen vier dagen’ zou bekendmaken. Dit weekend dus, al nuanceerde zijn entourage dat het ook begin volgende week kon zijn. Enige haast mag intussen wel, want het mandaat van huidig voorzitter Jerome Powell loopt begin februari af. Aanslepende onzekerheid kan de financiële markten zenuwachtig maken.

Over één zaak is er alvast zekerheid: Biden heeft zijn keuzemenu ingeperkt tot twee kandidaten. Naast Powell is dat Fed-bestuurder Lael Brainard. Als zittende voorzitter is Powell de favoriet. Het is gebruikelijk dat Amerikaanse presidenten een Fed-voorzitter herbenoemen die aangeduid is door hun voorganger, al was het maar om de onafhankelijkheid van de centrale bank te benadrukken. Donald Trump brak met die traditie door in 2018 Powell te benoemen en Janet Yellen opzij te schuiven.

Op de goksite Predictit maakt Powell zijn favorietenstatus nog altijd waar, al is zijn ster getaand. De kans op zijn herbenoeming is gedaald naar 60 procent, tegenover een piek van 90 procent op 12 september. Lael Brainard heeft volgens de voorspellers nu 40 procent kans om als tweede vrouw ooit het roer van de Fed over te nemen.

Dat het besluitvormingsproces van Biden zo lang aansleept, toont volgens waarnemers aan dat hij een voordracht van de 59-jarige Brainard ernstig neemt. Het is dan de zaak om af te toetsen of er voldoende steun is in de Senaat, die de benoeming moet bekrachtigen.

Obstakel

Voor Powell lijkt de Senaat geen enkel obstakel te vormen, wat in zijn voordeel kan pleiten als het Witte Huis wil vermijden dat financiële markten nerveus worden van een aanslepende benoemingssaga. Powell ligt goed bij Democraten én Republikeinen, en heeft zich onderscheiden met zijn kordate aanpak van de coronacrisis door de economie met soepel monetair beleid te ondersteunen. Bovendien legt de Fed meer de nadruk op werkgelegenheid, ook voor minderheden.

Maar niet iedereen is fan. Volgens de progressieve Democratische senator Elizabeth Warren is Powell ‘een gevaarlijke man’ omdat 'zijn' Fed de bankenregelgeving zou versoepelen. Een andere Democratische senator, Sheldon Whitehouse, wil dan weer dat Powell meer aandacht heeft voor klimaatverandering. Koren op de molen van progressieve critici is een recent tradingschandaal, waarbij Fed-bestuurders privé belegden terwijl ze mee beslisten over steunmaatregelen.

De benoeming van Lael Brainard zou een verstrakking van het Fed-beleid wat verder in de tijd kunnen schuiven.

Als Biden Brainard naar voor schuift, treedt hij de progressieve vleugel van de Democratische partij tegemoet. Die schaart zich achter de Harvard-econome, die voorstander is van strakkere regulering voor de banken. Ze zou volgens voorstanders ook staan voor een diverser en menselijker Fed-beleid. Biden is gevoelig voor diversiteit. De vraag is of ze op voldoende steun in de Senaat kan rekenen, vooral dan bij de Republikeinen. Sherrod Brown, de voorzitter van bankcommissie in de Senaat, maakt zich sterk dat er genoeg steun is voor Brainard.