Meer dan tachtig doden na dodelijke tornado's in de VS

Er is sprake van meer dan 80 doden na de dodelijke doortocht van verschillende tornado's in zes Amerikaanse staten. Kentucky werd het zwaarst getroffen. Bij het instorten van een opslagplaats van Amazon kwamen zes mensen om het leven in Illinois.

Gouverneur Andy Beshear van Kentucky vreest dat het dodenaantal in zijn staat nog zal oplopen richting de honderd. 'Dit is een van de donkerste dagen ooit in de geschiedenis van de staat.' Er vielen al zeker zeventig doden.

De eerste storm die Kentucky trof, heeft zich over een afstand van 365 kilometer doorheen de staat verplaatst, zo klonk het op een persconferentie.

Vooral in het stadje Mayfield is er sprake van zware schade. In een fabriek waar kaarsen worden gemaakt, stortte het dak in en daar zouden ook de meeste slachtoffers zijn gevallen. Er waren 110 mensen aanwezig toen de storm het gebouw trof. Het is nog niet duidelijk hoeveel aanwezigen het overleefd hebben.

Alleen al in Kentucky zitten 56.000 mensen zonder elektriciteit.

Noodtoestand

De Amerikaanse president Joe Biden betreurde 'één van de ergste tornado's' in de geschiedenis van de Verenigde Staten betreurd. 'Het is een tragedie', zei Biden, 'en we weten nog niet hoeveel levens verloren zijn gegaan of de volledige omvang van de schade.'

Eerder op de dag had de president al de noodtoestand voor de staat Kentucky erkend. Daardoor kan de federale hulp sneller op gang komen. Ook de andere getroffen staten kunnen daarop rekenen indien ze dat willen, aldus Biden.

Biden zei dat hij naar Kentucky wil afreizen, maar de president onderstreepte ook dat hij op het geschikte moment zal wachten en niet in de weg van de reddingsoperaties wil staan. Hij onderstreepte tenslotte dat weerfenomenen 'meer intens' worden met de opwarming van de aarde, zonder meteen een rechtstreeks verband tussen de klimaatkwestie en de ramp te leggen.

Schermvullende weergave Een inwoner van Mayfield, Kentucky, kookt voor zijn door een storm verwoeste woning. ©REUTERS

Amazon

In de staat Illinois vielen minstens zes mensen zijn dood in een ingestort magazijn van de online gigant Amazon in Edwardsville. Dat heeft de chef van de lokale brandweer gemeld.

'We hebben 45 personeelsleden geïdentificeerd die erin geslaagd waren om het gebouw te verlaten, één persoon die geëvacueerd moest worden naar het ziekenhuis en zes doden', zo verklaarde James Whiteford op een persconferentie.

Hoeveel mensen er precies in het gebouw waren, is niet meteen duidelijk. Het is dus niet uitgesloten dat de komende dagen nog meer lichamen geborgen moeten worden.

Bij de doortocht van een tornado in het stadje van 25.000 inwoners werd een groot deel van het dak van het magazijn van Amazon weggerukt en stortte een muur in.

Schermvullende weergave In Edwardsville, Illinois, werd een opslagruimte van Amazon zwaar beschadigd door noodweer. ©Photo News



In Arkansas viel één dode en raakten een 20-tal bewoners van een verzorgingstehuis gewond. Ook dit gebouw is bijna volledig vernield: de gewonden werden naar het ziekenhuis overgebracht, de rest werd opgevangen in een lokale school. In dezelfde staat viel nog een tweede dodelijk slachtoffer: een vrouw die aan het winkelen was en zich niet op tijd in veiligheid kon brengen. 'Het leek alsof er een trein door het dorp raasde', zei Chuck Brown van het Mississippi County Sheriff's Office in Arkansas.

Zonder elektriciteit