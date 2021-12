Rechter: 'Miljardenclaim tegen Fox News is gegrond'

Het stemcomputerbedrijf Dominion Voting Systems uit Denver trok eerder dit jaar naar de rechtbank tegen Fox News. De Amerikaanse nieuwszender had in 2020 bericht over de stemcomputers van Dominion. Die zouden gebruikt zijn om de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen te manipuleren. Ook president Donald Trump, die de verkiezingen verloor, zei herhaaldelijk dat de verkiezingsuitslag frauduleus was.