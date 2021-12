Stafchef Donald Trump wordt vervolgd

Mark Meadows, de voormalige stafchef van Donald Trump, krabbelde op het laatste moment terug om te getuigen over de bestorming van het Capitool dit jaar. Daarom wil het Amerikaanse Huis hem vervolgen.

Een meerderheid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft dinsdag gestemd voor vervolging van de voormalige stafchef van Donald Trump, Mark Meadows, wegens minachting van het parlement. De oud-stafchef weigerde te getuigen voor de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool op 6 januari.

Maandag waren de zeven Democraten en twee Republikeinen in de commissie unaniem tot een akkoord gekomen om Meadows te laten vervolgen voor zijn weigering volledig mee te werken aan het onderzoek. Het Huis van Afgevaardigden moest er nog over stemmen. Dat gebeurde dinsdag. De stemming was 222 tegen 208, waarbij twee Republikeinen zich bij de Democraten voegden om de maatregel te steunen.

Boek

De voormalig stafchef zou verschijnen voor de parlementaire commissie, maar liet via zijn advocaat weten dat niet meer van plan te zijn. Hij was de eerste Trump-getrouwe die had toegezegd voor de commissie te getuigen. Als belangrijkste raadgever van de president aanvaardde hij 'duizenden pagina's documenten' te bezorgen aan de onderzoekers. Volgens zijn advocaat heeft 'de commissie niet de intentie het recht van de uitvoerende macht te respecteren om bepaalde informatie geheim te houden'. Daarom zou het verhoor 'niet langer houdbaar' zijn.

Meadows verstrekt wel allerlei relevante informatie in een boek dat hij promoot en aan het verkopen is. Voorzitter en vicevoorzitter van de commissie

De doorgaans discrete Meadows verstrekt wel 'allerlei relevante informatie' in een boek 'dat hij promoot en aan het verkopen is', klagen de voorzitter en vicevoorzitter van de commissie. In 'The Chief's Chief' bundelt Meadows zijn memoires als de vierde, laatste en trouwste stafchef van Trump. In het boek pleit Meadows Trump vrij van elke zonde. Bovendien herhaalt hij de - ontkrachte - complottheorieën dat Biden enkel via grootschalige kiesfraude won. Dat die theorieën de bestorming in de hand werkten, noemt Meadows de 'betreurenswaardige' daad van 'een handvol fanatiekelingen'.

E-mail

De commissie ondervroeg al een honderdtal personen. Verschillende leden uit de entourage van Trump werden gedagvaard. Maar Trump beweert dat de commissie partijdig is en beval zijn entourage de rangen te sluiten. Meadows lijkt daar gehoor aan te geven.