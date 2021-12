Meer dan zeventig doden na dodelijke tornado's in de VS

Amerikaanse media rapporteren tientallen slachtoffers na de doortocht van verschillende orkanen door zes Amerikaanse staten in de Mid-West. De gouverneur van Kentucky spreekt van 'minstens zeventig doden' in zijn staat.

Gouverneur Andy Beshear van Kentucky vreest dat het dodenaantal nog zal oplopen. 'Dit is een van de donkerste dagen ooit in de geschiedenis van de staat.' Zeker tornado's troffen Kentucky, de eerste storm heeft zich over een afstand van 365 kilometer doorheen de staat verplaatst, zo klonk het op een persconferentie.

Vooral in het stadje Mayfield is er sprake van zware schade. In een fabriek waar kaarsen worden gemaakt, stortte het dak in en daar zouden ook de meeste slachtoffers zijn gevallen. Er waren 110 mensen aanwezig toen de storm het gebouw trof. Het is nog niet duidelijk hoeveel aanwezigen het overleefd hebben.

Alleen al in Kentucky zitten 56.000 mensen zonder elektriciteit.

Beshear riep de noodtoestand uit en vroeg federale hulp aan president Joe Biden. Er zijn bijna 200 afgevaardigden van de National Guard afgereisd.

De Amerikaanse president heeft federale versterking gestuurd naar de zwaarst getroffen gebieden.

In de staat Illinois, meer naar het noorden, werd een opslagplaats van Amazon getroffen door een tornado. Volgens lokale media was daar een 100-tal mensen aan het werk, die moesten bevrijd worden door de hulpdiensten. Gevreesd wordt dat ook hier doden zijn gevallen, want het gebouw is zwaar beschadigd.

Schermvullende weergave In Edwardsville, Illinois, werd een opslagruimte van Amazon zwaar beschadigd door noodweer. ©Photo News



In Arkansas viel één dode en raakten een 20-tal bewoners van een verzorgingstehuis gewond. Ook dit gebouw is bijna volledig vernield: de gewonden werden naar het ziekenhuis overgebracht, de rest werd opgevangen in een lokale school. In dezelfde staat viel nog een tweede dodelijk slachtoffer: een vrouw die aan het winkelen was en zich niet op tijd in veiligheid kon brengen. 'Het leek alsof er een trein door het dorp raasde', zei Chuck Brown van het Mississippi County Sheriff's Office in Arkansas.

Zonder elektriciteit