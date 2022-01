Trumpisme glorieert jaar na aanval op Capitool

Wie dacht dat de bestorming van het Amerikaanse parlement tot bezinning zou leiden, komt bedrogen uit. Een jaar later domineert Donald Trump meer dan ooit zijn Republikeinen. En geweld lijkt stilaan gelegitimeerd, ook onder Democraten.

President grijpt naast herverkiezing. President verwijt uitdager grootschalige fraude. Aanhangers van president bestormen parlement. Ziedaar het draaiboek dat al te vaak machtsoverdrachten deed ontsporen in instabiele naties, van West-Afrika over Centraal-Azië tot Zuid-Amerika, en steevast reprimandes uit de Verenigde Staten ontlokte.

Precies een jaar geleden viel 's werelds zelfverklaarde machtigste 'baken van democratie' zelf ten prooi aan zo'n politiek geweld. Duizenden volgelingen van de Republikein Donald Trump kwamen in Washington bijeen. Hun missie: 'Stop the Steal' van de Democraat Joe Biden. Trumps boodschap: 'Fight like hell.' Waarna ruim 1.000 man het parlement op Capitol Hill binnendrong.

De essentie Een jaar nadat aanhangers van Donald Trump het Capitool hebben bestormd, werden al 725 indringers aangeklaagd. Of er ook politieke straffen volgen, is echter hoogst onwaarschijnlijk.

Twee derde van de Republikeinse kiezers blijft geloven dat Joe Biden het presidentschap gestolen heeft, terwijl de partij zich zuivert van parlementsleden die het trumpisme niet aanhangen.

Alle heisa ten spijt stevenen de Republikeinen af op winst bij de tussentijdse parlementsverkiezingen dit najaar.

70% gedeeld sentiment democraten en republikeinen 70 procent van de Amerikanen stelt dat hun land 'in crisis verkeert en het risico loopt in te storten'. Dat sentiment leeft onder zowel Democraten (68%) als Republikeinen (79%).

Het gevolg: vijf doden. Zo'n 140 gewonde agenten, van wie er vier later zelfmoord zouden plegen. En de ultieme illustratie van hoe gepolariseerd de VS geworden zijn. Wie dacht dat de historische beelden van een misnoegde meute in het hart van de Amerikaanse macht tot enige verzoening zouden leiden, komt twaalf maanden na 6 januari 2021 bedrogen uit.

Sjamaan in de cel

725 indringers zijn aangeklaagd. 31 kregen al een gevangenisstraf. Zoals Jake Angeli, de iconische 'sjamaan' die 41 maanden de cel in moet. Maar of er ook politieke verantwoording volgt? Onwaarschijnlijk.

In juli ging in het Huis van Afgevaardigden een onderzoekscommissie van start. Zeven leden van Bidens Democratische meerderheid krijgen er de hulp van slechts twee Republikeinen: de 'Never Trumpers' Liz Cheney en Adam Kinzinger. Hun 210 partijgenoten boycotten de hoorzittingen grotendeels. Trumps juridische verzet tegen de vrijgave van documenten bereikte het Hooggerechtshof. Zijn ex-hoofdstrateeg Steve Bannon en Mark Meadows, destijds Trumps kabinetschef, weigeren te getuigen, zelfs al riskeren ze een straf wegens 'minachting voor het Congres'.

66% geloof in kiesfraude Twee derde van de Republikeinse kiezers gelooft nog altijd dat de Democraat Joe Biden door fraude president is geworden.

Wat we leerden uit zowat 250 interviews die de commissie wel al afnam, en 9.000 mails en sms'en die Meadows toch vrijgaf? Dat het Trump-kamp na de verkiezingen van 3 november 2020 meteen een gecoördineerde strategie volgde om in de strijdstaten alle juridische middelen uit te putten. En dat onder Republikeinen het plan rijpte om er eigen kiesmannen naar voren te schuiven - in de VS wordt de president staat per staat verkozen, waar volgens het inwoneraantal een deel van de 538 stemmen te winnen is.

Complotdenkers

Toen Trumps minister van Justitie William Barr de complottheorieën over verkiezingsfraude verwierp, verschoof de focus naar 6 januari. En naar vicepresident Mike Pence, die als Senaatsvoorzitter die dag Bidens kiesmannen moest certificeren.

Trump en Pence zaten samen met de jurist John Eastman, die stelde dat Pence als 'ultieme scheidsrechter' onrechtmatige kiesmannen kon verwerpen, of op zijn minst de stemming kon uitstellen. Ook circuleerde een powerpointpresentatie van Phil Waldron, een gepensioneerde kolonel, die aanvoerde dat China en Venezuela de kiesbureaus hackten. Volgens hem moest Trump de noodtoestand uitroepen, elektronische stemmen annuleren en het leger de papieren biljetten laten confisqueren.

54% trump nog altijd favoriet van republikeinen Ruim de helft van de Republikeinen noemt Donald Trump hun favoriete presidentskandidaat in 2024. Eerste achtervolgers Ron DeSantis (11%) en Mike Pence (8%) komen niet eens in de buurt.

Hoewel Pence finaal weigerde mee te werken, wordt ook onderzocht of het Witte Huis contact had met extreemrechtse paramilitaire groepen als Oath Keepers en Proud Boys. Opvallende onthulling: toppresentoren van de huiszender Fox News, zoals Laura Ingraham, sms'ten Meadows met de smeekbede Trump zijn fans 'naar huis' te laten sturen, hoewel ze op televisie poneerden dat het vooral om extreemlinkse antifabetogers ging die Trump in een slecht daglicht wilden stellen.

Parallelle universa

Niettemin: wie wist wat, en wanneer, en handelden ze er ook naar? En vooral: maakt het nog iets uit voor de miljoenen adepten van Trumps 'Make America Great Again'-kerk? Een recente poll van de openbare radio-omroep NPR en het onderzoeksbureau Ipsos maakt duidelijk hoezeer kiezers van beide partijen stilaan in compleet parallelle universa leven.

Terwijl 57 procent van de Democraten 6 januari 'een poging tot staatsgreep' noemt, spreekt het gros van de Republikeinen van 'een opstand die uit de hand liep' (38%), 'redelijk protest' (9%) of het werk van 'tegenstanders van Trump, zoals antifa en overheidsagenten' (30%). 66 procent gelooft nog altijd dat 'kiezersfraude Joe Biden hielp'.

30% wie bestormde het capitool? Een derde van de Republikeinse kiezers gelooft dat de bestorming van het Capitool het werk was van extreemlinkse betogers en geheime agenten, om Trump in een slecht daglicht te stellen.

Zo voeden ze, en worden ze gevoed door een enorm en steeds combattiever ecosysteem van trumpiaanse politici, tv- en radiohosts, podcasts en sociale media. 'The Big Lie', zoals Biden laakt, blijkt een giftige maar electoraal zeer productieve voedingsbodem voor de Grand Old Party. En Trump zelf.

54 procent van de Republikeinen ziet hem in 2024 opnieuw als de favoriete presidentskandidaat. In de eerste zes maanden van vorig jaar zamelde Trump ook 82 miljoen dollar in. Geëxtrapoleerd is dat meer dan wat de Republikeinse (147 miljoen) en Democratische partij (146 miljoen) in 2021 aan fondsen verwierven.

Zuivering

Zo wordt zijn partij meer en meer gezuiverd van wie het trumpisme niet aanhangt. Pro memorie: luttele uren na de bestorming van het Capitool, toen het parlement in shock weer bijeenkwam, stemden 138 van de 212 Republikeinse afgevaardigden toch tegen Bidens kiesmannen. Slechts tien partijgenoten zouden later de impeachment van Trump steunen. Twee, onder wie commissielid Kinzinger, zijn dit najaar niet meer verkiesbaar bij de 'midterms'.

Republikeinen moet beslissen of we kiezen voor waarheid en trouw aan de grondwet, dan wel of we de rechtsstaat in de steek laten en Trumps kruistocht volgen om het fundament van onze democratie te ondermijnen. Liz Cheney Gewraakt Republikeins parlementslid

De acht anderen wacht loodzware voorverkiezingen, waarin ze uitgedaagd worden door 'America First'-kandidaten. Zoals medecommissielid Cheney, de dochter van ex-vicepresident Dick Cheney. 'Republikeinen moeten beslissen of we kiezen voor waarheid en trouw aan de grondwet', schreef ze, toen ze afgezet werd als voorzitster van de Republikeinse conferentie in het Huis, dan wel of 'we de rechtsstaat in de steek laten en Trumps kruistocht volgen om het fundament van onze democratie te ondermijnen.'

Het is roepen in de woestijn, zelfs voor iemand met een familienaam die van Richard Nixon en Gerald Ford over Ronald Reagan tot vader en zoon Bush synoniem was voor Republikeins conservatisme. Traditionele 'country club Republicans' prediken nu ook 'electorale integriteit', zoals Glenn Younkin die als een 'Trump in fleece' de gouverneursverkiezing won in de Democratische staat Virginia.

De extreemste partijgenoten worden amper nog teruggefloten. Zoals afgevaardigde Paul Gosar, die een filmpje postte waarin hij Biden en Alexandria Ocasio-Cortez, de passionaria van de Democratische linkervleugel, met zwaarden te lijf ging. Complottheorieën over mondmasker- en vaccinatieplicht, Bidens 'radicaal-linkse coup' en 'Joeflation' vormen één narratief met 'Stop the Steal'.

Kieswetten verstrengen

Het werkt, hoe cynisch ook. Geholpen door de Democratische divisies werden Bidens sociale hervormingen drastisch ingeperkt. Voor de zomer schrapt het Hooggerechtshof, waarin Trump drie leden benoemde, mogelijk het Roe v. Wade-abortusarrest dat rechts Amerika al decennia doet schuimbekken. En dit najaar leveren de midterms waarschijnlijk een Republikeinse meerderheid op in Huis en Senaat.

24% goedkeuring geweld Een kwart van de Amerikanen vindt het 'soms oké om met geweld de Amerikaanse democratie te verdedigen'. Die mening leeft bij zowel onafhankelijke (22%) als Democratische (23%) en Republikeinse (30%) kiezers.

19 staten, waarvan er 17 gecontroleerd worden door Trumps partij, voerden samen al 34 strengere kieswetten in, nog eens ruim 100 kunnen de komende maanden volgen. Zo wordt het moeilijker vervroegd en per post te stemmen, of je biljet in een gezamenlijke box te droppen. In tal van Republikeinse staten kan het parlement onafhankelijke kiesofficials voortaan ook overrulen. Om fraude tegen te gaan, luidt het mantra. Om minderheden, die Democratisch stemmen, buitenspel te zetten, klinkt de kritiek.