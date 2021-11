VS geven deel oliereserve vrij om prijs te drukken

De president hoopt aan te tonen dat hij de teugels in handen heeft, met het oog op de tussentijdse verkiezingen van november volgend jaar. De hoge benzineprijzen zijn de voorbije maanden uitgegroeid tot een van zijn belangrijkste politieke uitdagingen. Een onderzoek van de progressieve denktank Data for Progress toonde onlangs aan dat naarmate de benzineprijs stijgt, Bidens 'disapproval ratings' de lucht ingaan . Momenteel keurt 52,2 procent van de Amerikanen zijn beleid af, het hoogste aantal sinds zijn aantreden in januari, toen nog 53 procent van de Amerikanen zijn beleid goedkeurde.

Biden wil 50 miljoen vaten aanboren. De VS hebben een reserve van zo'n 604 miljoen vaten in zoutgrotten in Texas en Louisiana. Die worden normaal enkel ingezet in noodsituaties, bijvoorbeeld als orkanen het aanbod verstoren, maar de jongste jaren werden ze sporadisch gebruikt om de prijzen te drukken.