‘1985’-actrice Mona Mina Leon | ‘Ik wil niet 'de feminist' zijn’

Mona Mina Leon (28) Actrice.

Studeerde acteren aan het RITCS.

3.661 Instagramvolgers.

In 1985, een reeks over de Bende van Nijvel en de turbulente jaren '80 maakt Mona Mina Leon haar debuut in de rol van Vicky, een van de hoofdpersonages.

Net als Vicky is Leon een progressieve jonge vrouw, maar lijken op elkaar doen ze niet: ‘Veel mensen denken nu dat ze mij kennen omdat ze Vicky kennen, maar ik ben totaal niet zoals zij. Ik wil niet dat ze mij op basis van mijn rol in ‘1985’ in het hokje van ‘de feministe’ duwen, ook al ben ik dat wel.

Voor mij staat progressief zijn los van de rol die ik speel. In de toekomst wil ik eender welke rol op mij nemen, ook die van ‘de slechterik’.’

© Hanne Fransen

Wat is je favoriete podcast?

‘‘Where Should We Begin?’, waarin relatietherapeute Esther Perel je meeneemt in haar therapiesessies. Heftig voor een emotionele spons als ik.’

Wat is je online guilty pleasure?

‘Vroeger bingede ik series als ‘Temptation Island’, ‘Geordie Shore’ en ‘Ex On The Beach’. Toen ik besefte dat dat niet goed is voor mijn mensbeeld, ben ik daar toch maar mee gestopt.’

Wat is je recentste foto?

‘Een foto van een witte muur. Ik ben net verhuisd en ik wilde iemand laten zien waar ik een schilderij zou ophangen.’

Wat is je dagelijkse schermtijd?

‘Ik weet het niet exact, maar in ieder geval te hoog. De dagelijkse tijdlimiet die ik heb ingesteld, negeer ik. Oeps.’

Welke voicemail zou je nooit wissen?

‘Een voicemail waarop een gesprek tussen mijn ouders over mij te horen is. Zo grappig.’

Met wie had je eens willen facetimen?

‘Met Sigmund Freud. Ik ben geïnteresseerd in psychiatrie en psychologie en ik had hem willen vragen waar het is misgegaan.’

Hoeveel ongelezen e-mails heb je op dit moment?

‘8.438. Stoort me niet.’

Zou je tinderen?

‘Lang geleden heb ik getinderd. Ik vond het best arbeidsintensief om mensen naar wie je sowieso niet kijkt op straat actief af te wijzen. Maar ik deelde ook wel ‘medelijdenlikes’ uit. Hij poseert met een vis? Like!’

Wat is je gênantste autocorrect?

‘‘Gebinged’ veranderde in ‘gevingerd’.’

Welke app moet nog worden uitgevonden?

‘Een app waarmee je de stem van een anderstalig persoon kunt opnemen om te achterhalen welke taal die spreekt en wat die zegt. Misschien niet heel GDPR-proof.’