3 succesvolle Belgische ‘framily businesses’ | Raff Collective, Strawberry Secrets en Ester Manas

1 | De vriendinnen

Nathalie Van Doormaal en Valérie Van Dyck zijn de drijvende krachten achter Raff Collective, een jong merk dat onder meer kasjmieren sweaters produceert.

Nathalie Van Doormaal en Valérie Van Dyck investeerden een deel van hun spaarcenten in hun modemerk Raff Collective. Hun motto: mislukken is geen optie. © ANTON FAYLE

Wat een virus al niet kan teweegbrengen. Zonder pandemie was er van Raff Collective misschien nooit sprake geweest. ‘Ik heb lang als ontwerpster en aankoopster gewerkt’, zegt Nathalie Van Doormaal, ‘maar door corona viel dat allemaal weg. Valérie is een van mijn beste vriendinnen, het leek ons leuk om zelf een collectie te lanceren.’

Ze dragen allebei graag tijdloze kasjmieren truien, maar die bleken moeilijk te vinden. Dus kwam het idee om ze zelf te ontwerpen. Van Doormaal: ‘Op een zaterdagochtend stuurde Valérie me een sms’je: ‘We moeten eens def­tig praten en er gewoon voor gaan.’ Dat zij erachter stond, vond ik belangrijk.’

Q&A Favoriete ontwerper? Van Doormaal: ‘Phoebe Philo, die fantastische dingen voor Celine heeft gedaan. Ook Dries Van Noten vind ik prachtig.’ Van Dyck: ‘Ik draag heel veel Raff en ben vooral een fan van Belgische merken en ontwerpen, onder meer van Bernadette.’ Wie of wat inspireert jullie? Van Doormaal: ‘Vooral veel luisteren naar elkaar. Als Valérie het goed vindt, zit het doorgaans wel goed.’ Mooiste moment tot nog toe? Van Dyck: ‘De dag dat we bij de notaris de papieren voor onze vennootschap ondertekenden. Toen konden we niet meer terug.’

Van Doormaal neemt het creatieve aspect voor haar rekening, Van Dyck verzorgt de administratie en het financiële gedeelte. Ze investeerden een deel van hun spaarcenten in hun project onder het motto dat mislukken geen optie was. Van Dyck: ‘Het is nooit in ons opgekomen dat het fout zou lopen. Ik vertrouw Nathalie honderd procent. Natuurlijk zijn het geen evidente tijden om een merk te lanceren, maar omdat we een vrij kleine collectie hebben, lukt dat perfect.’ Van Doormaal: ‘We werken vooral op bestelling, dat helpt. En voor de overproductie hebben we een webshop.’

© ANTON FAYLE

Dat ze met twee zijn, is een meerwaarde, vinden ze. Van Doormaal: ‘Het gevoel dat ik er niet alleen voor sta, is belangrijk. Zonder Valérie had ik deze sprong nooit gewaagd.’

Maar wat met de volkswijsheid dat je beter geen zaken doet met je beste vrienden? Want als het fout loopt, ligt ook de vriendschap aan diggelen. ‘We hebben daar uiteraard bij stilgestaan, maar als er al eens onenigheid komt, ben ik er zeker van dat dat geen gevolgen zal hebben voor onze vriendschap’, zegt Van Dyck. Van Doormaal: ‘Geef toe: je begint toch liever iets met een vriendin dan met iemand die er louter om zakelijke redenen instapt?’ Vandaar ook de keuze voor de naam Collective: die beklemtoont dat ze met twee zijn. Raff is overigens een afkorting van giraf, het favoriete dier van Van Doormaal.

Hun belangrijkste uitdaging? In de juiste boetieks terecht komen. Van Doormaal: ‘We doen letterlijk alles zelf en het is echt geen ambitie om in zeer veel winkels te liggen. Fijne samenwerkingen en nauw contact met klanten vinden we belangrijker dan een grote afzetmarkt. Mijn man, die van de bakker een compliment krijgt over zijn muts van Raff, dáár doen we het voor.’

Raff Collective | Waar | Te koop bij Graanmarkt 13 en James x Basile

| Website | raffcollective.com

2 | De familie

Vicky Buelens lanceerde samen met haar tienerdochters het merk Strawberry Secrets, lingerie voor jonge meisjes.

Het merk Strawberry Secrets behoort toe aan de twee tienerdochters van Vicky Buelens. Zij bedenken de thema’s van de lingeriecollecties, organiseren de fotoshoots en bepalen mee de strategie. © Nouchka De Maeyer

Ja, ze herinnert zich nog hoe het was om haar eerste behaatje te krijgen, vertelt ze met de glimlach. ‘In de lingeriewinkel werd zonder gêne het gordijn opengetrokken en dan kreeg ik ook nog eens de opmerking dat het maar muggenbeten waren. (lacht) Geloof me, dan zak je als jong meisje door de grond.’ Voor haar eigen dochters wilde Vicky Buelens de dingen dan ook anders aanpakken. ‘Toen mijn oudste twaalf werd, vond ik niets gepast voor haar. Ofwel was de lingerie te sexy, ofwel te kinderachtig. Ik ben dan maar zelf beginnen te stikken.’ Inge Onsea van Essentiel, een kennis, reageerde enthousiast en vond dat ze een gat in de markt had ontdekt. Dus besloot Buelens ervoor te gaan. Ze kende amper iets van stoffen en noemt zichzelf zeker geen fashionista. ‘Ik ben met mijn oudste dochter naar de lingeriebeurs in Parijs gereden en daar hebben we vooral veel vragen gesteld.’

Wie in deze moeilijke tijden een merk lanceert, moet durf hebben, zegt ze. Maar vooral moet je geobsedeerd zijn door je missie. ‘Als je iets echt wil, filter je de risico’s weg. Een merk oprichten is geen roze wolk, maar zodra de drang om iets in de wereld te zetten groot genoeg is, blijf je doorgaan en neem je de obstakels erbij. Productie bijvoorbeeld is een ‘pain in the ass’. Je bent een schakeltje in een lange ketting: het begint bij de producent van garens en als er ook maar ergens een kink in de kabel komt, gaat het mis. Het vinden van goeie partners, degelijke materialen en het naleven van de leveringstermijnen, dat zijn onze grootste moeilijkheden.’

Q&A Favoriete ontwerpers? ‘We houden van de ontwerpen van Ela Onur van het lingeriemerk Else, van de Belgische Ophelia Debisschop van Ophelia Lingerie en van Camille Cigrang van Ciel jour et nuit.’ Wie of wat inspireert jullie? ‘De alledaagse dingen uit de leefwereld van tieners, hun zorgen, hun vriendschappen en hun dromen.’ Mooiste moment tot nog toe? ‘De vele magische momenten waarop we zien wat onze lingerie met het zelfvertrouwen van meisjes doet.’

Opmerkelijk: het merk behoort toe aan haar dochters van dertien en zestien. Zij bedenken de thema’s van de collecties, organiseren de fotoshoots en bepalen mee de strategie. Sinds dit jaar werken ze met een ‘board of advice’: twaalf jonge meisjes die vier keer per jaar samenkomen om ideeën aan te brengen. ‘We willen hen empoweren – je moet daar niet mee wachten tot ze twintig of dertig zijn. Want in hun tienerjaren wordt hun identiteit gevormd. Dat is ook het gedachtegoed achter ons merk. Het motto ‘voor en door jonge meisjes’ is geen marketingtool, het gebeurt gewoon zo.’

Ze beklemtoont dat ondergoed voor jonge meisjes in het post-Dutroux-tijdperk delicaat ligt. ‘Je moet bijna mama zijn van jonge dochters om het te kunnen doen. Net die authenticiteit heeft voor ons de dingen in beweging gezet.’

© Thomson x Dree

Aan de naam, bedacht door haar dochters, is overigens een leuke anekdote verbonden. ‘In Antwerpen noemen ze ontluikende borstjes ‘jarrebezen’, dialect voor aardbeien. En ‘Secrets’ is een knipoog naar het lingeriemerk Victoria’s Secret.’

Over vijf jaar wil Strawberry Secrets de ‘go to brand’ zijn voor tienerondergoed. ‘Er is amper concurrentie, dus durven we groots te dromen. Voorzichtig weliswaar, want we zijn geen cowboys. Volgende week staat Strawberry Secrets op de lingeriebeurs van New York om daar de eerste stappen te zetten.’

Strawberry Secrets | Website | strawberrysecrets.store

3 | Het koppel

Ester Manas en Balthazar Delepierre zijn de ontwerpers achter het Frans-Belgische label Ester Manas, dat mode brengt vanuit het ‘one size fits all’-principe.

‘De kracht van ons merk is dat we vrouwen kunnen helpen om zich zelfzeker, mooi, sexy en elegant te voelen’, zeggen Ester Manas en Balthazar Delepierre. © Ester Manas

Het gaat hard voor dit sympathieke duo. Nauwelijks vijf jaar geleden richtten Ester Manas en Balthazar Delepierre hun merk op, inmiddels zijn ze een vaste waarde op de Parijse catwalk. Ook mooi én alom geprezen: hun capsulecollectie voor het hippe Scandinavische Ganni. En zeggen dat ze destijds veel moeite hadden om hun concept te lanceren. ‘We hebben onze docenten op de Brusselse modeschool La Cambre echt moeten overtuigen dat ons project solide was’, zegt Delepierre. ‘Enkele jaren geleden lag het niet voor de hand om vrouwen die geen samplemaatje hadden op een podium te zien. Een ‘one size fits all’-collectie bedenken was een uitdaging.’

Vrouwen die niet voldoen aan het slanke ideaal worden nog altijd genegeerd door de high fashion. ‘De kracht van ons merk is dat we vrouwen kunnen helpen om zich zelfzeker, mooi, sexy en elegant te voelen’, zegt Manas.

Q&A Favoriete ontwerpers? ‘Matthieu Blazy, Glenn Martens voor Jean Paul Gaultier, Helmut Lang en Gianni Versace.’ Wie of wat inspireert jullie? Manas: ‘De films van Quentin Tarantino, de sexy vrouwen van de nineties. Helmut Lang ook en heel die vrouwelijke golf die je ook bij ons vindt: ‘le corps hot’.’ Delepierre: ‘We laten ons inspireren door alle vrouwelijke lichamen rondom ons, maar ook door een kunstenaar als wijlen John Kacere of door badass representaties uit de cinema.’ Mooiste moment tot nog toe? Delepierre: ‘Onze naam op de defilékalender tussen al die groten zien staan… Dat was zeer emotioneel.’