30 originele cadeausuggesties van drie creatieve Belgen

De kerstwishlist van sterrenchef Filip Claeys, modeontwerper Jean-Paul Knott en regisseur Teodora Ana Mihai

De wishlist van sterrenchef Filip Claeys

Filip Claeys van het tweesterrenrestaurant De Jonkman in Brugge kreeg dit jaar als een van de weinige Belgische chefs een groene Michelinster.

1. Winterfietsbroek Assos

‘Ik ben een fervente wielrenner; ik fiets zo’n 10.000 km per jaar. Elke zondagochtend ben ik op pad. Ook op de dagen dat het restaurant gesloten is, las ik altijd een fietsmoment in.’ 240 euro.

2. Fles Jacques Selosse rosé

‘Een supermooie, lekkere champagne, vol van smaak. Een paar jaar geleden heb ik het domein bezocht; ze werken kleinschalig en zijn even koppig als ik. Puur genot in een glas.’ 175 euro.

3. iPhone + portefeuillehoesje

‘Ik heb bijna elk jaar een nieuwe iPhone nodig, omdat ik mijn toestel constant laat vallen. Ooit heb ik een exemplaar verloren tijdens Dinner in the Sky: hij viel toen van 50 meter hoog. En ik vraag er meteen een hoesje bij dat ik ook als portefeuille kan gebruiken. Als ik zowel mijn portefeuille als mijn telefoon in de gaten moet houden, raak ik gegarandeerd een van beide kwijt.’ Vanaf 909 en 129 euro.

4. Week Lapland

‘Ik wil absoluut nog eens naar Lapland, en daar met de hondenslee rondtrekken en gaan ijsvissen. In alle stilte en bij -20 °C een gat in het ijs maken en met een stok, een draadje en een beetje aas vissen: zalig is dat.’ Vanaf 2000 euro.

5. Bak Rochefort 8 graden

‘Mijn lievelingsbier. Ik heb er thuis altijd een voorraadje van in de koelkast staan. Als ik het glas heb leeggedronken, ruik ik er altijd even aan, want de geur zit er dan nog in. Hemels.’ 43 euro.

6. Sportschoenen Adidas

‘Ik leid een hectisch leven. Om mentaal fit te blijven, sport ik vier dagen op de zeven. Sinds vijf jaar doe ik aan fitness. Mijn grenzen opzoeken, daar hou ik van.’ 160 euro.

7. Porseleinen borden JL Coquet

‘Een nieuw bord geeft nieuwe ideeën. En hoe dwaas het ook klinkt, het juiste exemplaar kiezen is het moeilijkst. Ik heb borden van klei, maar deze keer wil ik graag de high-end porseleinen bordjes van JL Coquet voor de amuses.’ Vanaf 30 euro.

8. Ticket ‘Burning Man’-festival

‘Dit staat hoog op mijn wishlist. Op een dancefestival kan ik me helemaal ontspannen. Dat ‘Burning Man’ in de woestijn plaatsvindt, spreekt me nog meer aan. Ik treed graag uit mijn comfortzone.’ Vanaf 350 euro.

9. Porsche 911 turbo uit de jaren 1980 ‘

Als het echt op geen cent aankomt, wil ik er zo een. Deze auto is gewoon ontzettend mooi.’ Vanaf 55.000 euro.

10. Grote zak Bic-balpennen

‘In het restaurant is het altijd zoeken naar een balpen: als ik er ‘s middags een heb, ben ik die ‘s avonds alweer kwijt. Ik ben een fan van de oldskool Bic.’

De wishlist van modeontwerper Jean-Paul Knott

Ontwerper Jean-Paul Knott tekent al jaren exclusieve modecollecties voor zowel mannen als vrouwen.

1. Weekje New York

‘Ik ben opgegroeid in New York, heb er gestudeerd en mijn oudste vrienden wonen er nog altijd. Het is altijd een plezier om naar mijn tweede thuisland te trekken.’ Vanaf 2000 euro.

2. Cactus

‘Ik hou van alle soorten planten, maar vooral mijn collectie cactussen ligt me na aan het hart. Elke ochtend doe ik een toertje door mijn huis en praat ik ertegen. Het is mijn manier om de dag te beginnen.’

Vanaf 40 euro.

3. Fles Louis Roederer Cristal

‘Die wil ik heel graag, want het is de duurste champagne die ik ken. Ik drink deze maar zelden: de beste dingen kosten helaas veel geld.’ 250 euro.

4. Larousse Illustré

‘Een essentieel cadeau. We brengen zoveel tijd door op Google dat dit misschien een beetje ouderwets lijkt, maar je kunt er perfect je research mee doen. Hij is van papier en niet virtueel, dat is er zo mooi aan.’ Vanaf 31 euro voor de Petit Larousse Illustré.

5. Etentje in Le Chalet de la Forêt

‘Een van mijn favoriete restaurants in Brussel. Ik kom er graag voor het prachtige uitzicht, de inrichting en de lekkere keuken. De sfeer is er gezellig, zonder pompeus te zijn.’ Vanaf 250 euro.

6. Het volledige oeuvre Marcel Proust

‘Ik heb van Marcel Proust alleen ‘A la recherche du temps perdu’ gelezen, tijdens de lockdown heb ik me vooral in Honoré de Balzac verdiept. Nu is het tijd voor Proust: hij heeft een twintigtal boeken geschreven, daar ben ik wel even zoet mee.’ Ongeveer 300 euro.

7. Abonnement Théâtre National

‘Er zijn veel goede theaters in Brussel, maar ik ga toch voor het Théâtre National. Ik vind het fijn om me daar in de sfeer onder te dompelen én ik wil de sector, die het nu moeilijk heeft, ondersteunen.’ Vanaf

51 euro voor drie voorstellingen.

8. Fles sake Junmai DaiGinjo Koto-Buki

‘Ik hou heel erg van Japan. Omdat ik er door de reisrestricties niet naartoe kan, is sake drinken mijn manier om er toch even te zijn.’ 85 euro.

9. Horloge Georg Jensen

‘Deze Scandinavische ontwerper is top: zijn ontwerpen zijn kwaliteitsvol, mooi en de puurheid zelve.’ 4395 euro.

10. Massage

‘We beleven stresserende tijden, een massage hoort er absoluut bij voor mij. Een Japanse vriend geeft massages aan huis, daar kan ik ongelooflijk van genieten.’

Vanaf 65 euro.

De wishlist van regisseur Teodora Ana Mihai

Teodora Ana Mihai, regisseur van ‘La Civil’: bekroonde film waarin een moeder op zoek gaat naar haar ontvoerde dochter.

1. Macbook

‘Ik ben vaak onderweg en dus is mijn laptop mijn bureau. En mijn manier om in contact te blijven, want tegenwoordig gebeurt alles via Zoom.’ Vanaf 1449 euro.

2. ‘L.I.T.A.N.I.E.S’ van Nick Cave en Nicholas Lens

'Ook van Nick Cave ben ik een grote fan. Maar met dit werk - een collab met de Belgische componist Nicholas Lens - ben ik nog niet zo vertrouwd.’ 16,99 euro.

3. Reis naar de Griekse eilanden

‘Ik reis veel voor het werk, maar mijn recentste vakantie herinner ik me niet meer. Dus wil ik nog eens van zon, cultuur en eten genieten om mijn batterijen op te laden.’ Ongeveer 1500 euro.

4. Bakfiets Babboe

‘Twee jaar geleden heb ik beslist om geen eigen auto meer te bezitten. Een gewone fiets is niet zo praktisch als je inkopen gaat doen met een dochter van bijna vier. Een bakfiets van Babboe is leuk, handig én veilig.’ Vanaf 1495 euro.

5. Audioboek ‘Exit’ van Belinda Bauer

‘Het lukt niet altijd om in mijn vrije tijd te lezen, dus luister ik graag naar audioboeken in de auto. Ik hoor ze graag in de taal van de auteur. Mogelijkheden genoeg, want ik ben zestalig. Maar als ik er dan toch een moet uitpikken: ‘Exit’ van Belinda Bauer.’ 15 euro.

6. Cd-collectie Tom Waits

‘Ik heb enkele van Tom Waits’ platen en cd’s, maar niet zijn volledige oeuvre. Ik ben met hem opgegroeid. Waits is thuiskomen. Hij experimenteert nog altijd.’ 375 euro voor 22 cd’s.

7. Soepmaker Domo

‘Een goede vriendin vertelde me dat ze een soepmaker had gekregen. Intussen kan ze die niet meer missen. De soep is klaar in twintig minuten - van efficiëntie gesproken.’ 89,99 euro.

8. Expo-tickets

‘Ik wilde heel graag naar de expo over het hyperrealisme in Tour & Taxis in Brussel, maar ik ben er niet geraakt. Daarom wil ik zo graag tickets.’ 15 euro.

9. Boeken van Slavoj Zizek en Jordan Peterson

‘Zizek is een Sloveense socioloog-filosoof, Peterson een Canadese klinisch psycho-loog. Maar beiden zijn vooral controversiële denkers: net dat spreekt me aan. Ze geven me food for thought. Ik ben het niet noodzakelijk met hen eens, maar een challenge om te lezen zijn ze zeker.’ Vanaf 15 euro.

10. Elegante winterjas Furore