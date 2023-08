5 bekende gezichten over ‘hun’ 2023 in het digitale tijdperk

Van acteerdoorbraken over een langverwachte kledingcollectie tot de hand van Rihanna’s interieur: vijf gezichten praten over ‘hun’ 2023 in het digitale tijdperk.

1 | Coralie Barbier

Coralie Barbier is de vrouw en styliste van zanger Stromae. Bovendien is ze de creatief directeur van het label Mosaert, waarvoor ze ook werkt als modeontwerpster.

Advertentie

Eind mei bracht ze haar langverwachte collectie ‘Capsule n° 8’ uit. Daarin brengt ze in de eerste plaats een ode aan zelfacceptatie.

Een gesprek over ‘Sex and the City’, de mening van Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour en AI in de mode.

Lees meer Coralie Barbier lanceert nieuwe Mosaert-kledingcollectie

Coralie Barbier © Marine Ferain

2 | Mona Mina Leon