6 ondernemende vrouwen in de kijker | Internationale Vrouwendag

Ter ere van Internationale Vrouwendag blikt Sabato terug op interviews met zes ondernemende vrouwen die afgelopen jaar de wereld aan hun voeten hadden.

1 | Kim Mupangilaï

Interieurarchitecte

Kim Mupangilaï uit Puurs realiseert haar American dream als New Yorkse interieurarchitecte. Eind 2022 exposeerde ze op Design Miami, de hoogmis van het collectible design. Ze toonde er in wereldprimeur een voorsmaakje uit haar eerste meubellijn, waarmee ze in mei 2023 zal uitpakken tijdens de New York Design Week.

Interieurarchitecte Kim Mupangilaï. © Gabriel Flores

2 | Sabine Marcelis

Designer

In 2015 stond de Nederlandse Sabine Marcelis op Design Miami voor haar allereerste show. Nog voor de beurs opende, had ze al twee van haar zes lampen verkocht, waarvan één aan de (ondertussen overleden) toparchitecte Zaha Hadid. Op 1 februari 2023 sloeg ze een andere weg in met haar ‘Varmblixt’-collectie bij Ikea.

Designer Sabine Marcelis.

3 | Caterina Occhio

Duurzaamheidsadviseur | Juwelenmerk SeeMe

Caterina Occhio zegde haar job bij de Europese Commissie op om als pionier aan de slag te gaan met haar juwelenmerk SeeMe. Daarnaast helpt ze bedrijven om duurzamer en ethischer te worden. Occhio: ‘Zorg gewoon dat ethiek en ecologie een fundament zijn van je onderneming, daar valt zoveel winst te halen.’

Duurzaamheidsadviseur en pionier met juwelenmerk SeeMe Caterina Occhio.

4 | Pauline D’Haenens

Kaarsenlabel Mon Dada

Toen Pauline D’Haenens haar werkvisum voor de VS verloor, richtte ze in de garage van haar ouders een eigen kaarsenlabel op. Mon Dada is vandaag te koop in vierhonderd winkels in zo’n veertig landen. Voor haar nieuwste collectie strikte ze architect Glenn Sestig.

Onderneemster Pauline D’Haenens van kaarsenlabel Mon Dada. © GBL Studio

5 & 6 | Bernadette en Charlotte De Geyter

Modelabel Bernadette

In amper tweeënhalf jaar tijd schreven ze samen een Belgisch succesverhaal: moeder Bernadette De Geyter, met een pak ervaring in de modewereld, en dochter Charlotte, die met glans afstudeerde aan de Antwerpse Modeacademie. Intussen heeft hun modelabel Bernadette verkooppunten over de hele wereld.