De Y-Brush | Waarom je (g)een tandenborstel nodig hebt waarop je moet bijten

Een gadget verlicht de zwaarte van het bestaan. In deze aflevering: de Y-Brush. Of waarom je (g)een tandenborstel nodig hebt waarop je moet bijten.

Nut

Tandenpoetsen is een van de oudste gezondheidsrituelen van de mens. Al in het oude Egypte (3500 voor Christus) gebruikten mensen twijgen met gerafelde uiteinden als primitieve tandenborstel. Rond de vijftiende eeuw bedachten de Chinezen de eerste borstel met varkensharen op een handvat van bamboe of beenderen. Sindsdien is de vorm van de tandenborstel nauwelijks gewijzigd. Tot nu: de Y-Brush, in de vorm van de letter Y, belooft al je tanden binnen een minuut te poetsen.