Must-haves | 3D-geprinte bril van titanium en de Posh Spice watch

Hoet is niet alleen een bekende naam in de kunstwereld, maar ook in de brillenwereld. Het Belgische merk staat bekend om zijn uitgesproken ontwerpen. Hoet is wereldwijd het enige merk dat brillen maakt van chirurgisch titanium via 3D-printing. Een techniek die normaal gezien alleen wordt toegepast in de luchtvaart- en auto-industrie.