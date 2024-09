Smart glasses | Waarom je (g)een bril nodig hebt waar je tegen kunt praten.

Een gadget verlicht de zwaarte van het bestaan. Deze week: de slimme bril van Meta en Ray-Ban. Of waarom je (g)een bril nodig hebt waar je tegen kunt praten.

In de galerij van hardst gefaalde gadgets in de geschiedenis schittert Google Glass. De bril waarmee je kon telefoneren, foto’s nemen en zelfs door de website van een nieuwssite scrollen, werd in 2014 – na een jaar – van de markt gehaald. De bril zag er niet uit en de technologie stond niet op punt.

Tien jaar later is er veel veranderd. Computerchips zijn kleiner en sneller dan ooit en producenten hebben hun lesje geleerd: een slimme bril moet er in eerste instantie cool uitzien. Geen wonder dat Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, de handen in elkaar sloeg met het brillenmerk Ray-Ban om de meest iconische montuur ter wereld, de Wayfarer, uit te rusten met technologische snufjes.

Fun

Wie de term ‘slimme bril’ hoort, denkt vooral aan een geïntegreerde camera waarmee je vastlegt wat je ziet. In de bril van Meta en Ray-Ban zit een knopje in een van de brilpootjes. Even aantikken met je wijsvinger en klik. De bril synchroniseert met je smartphone om foto’s en korte video’s op te slaan. Wie geen tijd te verliezen heeft, gooit de video meteen op Instagram met het bevel ‘Hey Meta, share my last photo in Instagram.’

Wat het gadget verrassend leuk maakt, zijn de microfoon (verwerkt in de neus) en de speakers (aan het uiteinde van de brilpootjes). Die maken van de bril een alternatief voor koptelefoons waarmee je naar muziek luistert of voiceberichten verstuurt. De kwaliteit van het geluid is opvallend goed.

Nut

Een foto nemen met je bril gaat sneller dan met een smartphone. De kwaliteit van de beelden is merkbaar lager. De foto’s zijn altijd verticaal. Al is het een kunst om de beelden goed te kaderen, omdat we ons hoofd niet helemaal recht houden. Om privacyredenen maakt de bril altijd een typisch fotogeluid, maar in publieke ruimtes is dat nauwelijks te horen.

Tegelijk onderzoekt Meta hoe het artificiële intelligentie kan integreren in zijn montuur. De lens zal je moeten vertellen waarnaar je kijkt, welk type auto er voor je staat en wat de gerechten zijn op het menu in een taal die je niet beheerst. Die functies zijn vandaag meer droom dan werkelijkheid.

