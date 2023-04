‘De beste manier om een goede steak te bakken, is hem eerst tien minuten op kamertemperatuur laten komen. Je kunt de steak ook kort in de oven leggen, op lage temperatuur. Zeker als je houdt van bleu chaud: dan is je vlees vanbinnen wel rauw, maar niet ijskoud. Voor mij is dat de beste bereiding. Saignant is ook nog aanvaardbaar, maar verder ga ik niet graag. Alleen zwangere vrouwen mogen hun steak bien cuit bestellen. Het is ook belangrijk om twee zones te creëren op je grill. Een warme en een koelere zone. Na de eerste verschroeiende hitte, moet het vlees op iets lagere temperatuur verder kunnen garen.’