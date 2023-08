‘Back To Work’-gadgets | Poetsen, stilte en productiviteit

Hoeveel tandenborstels verslijt een doorsnee persoon in zijn of haar leven? Wie de Belgische levensverwachting van 82 jaar toetst aan een driemaandelijkse tandenborstelwissel weet het antwoord: 328. (Voor de levensloop van de voltallige Belgische bevolking gaat het volgens diezelfde rekenmethode over 3,8 miljard tandenborstels.) Bezigheidswiskunde terzijde is het dus geen gek idee om stil te staan bij de ecologische impact van die hoeveelheid wegwerpplastic.

De Britse start-up Suri stelt met zijn elektrische tandenborstel Suri Sustainable een oplossing voor. De borstel zelf is gemaakt van recycleerbaar aluminium en zo ontworpen dat hij gemakkelijk hersteld kan worden. De opzettandenborstels zijn vervaardigd van maiszetmeel, de haartjes van castorolie (ook wel wonderolie of ricinus-olie genoemd). Als de batterij einde levensduur is, belooft Suri om ze voor een prijsje te vervangen. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk loopt er al een recyclageprogramma voor de tandenborstels. In de Europese Unie is dat nog niet mogelijk: het bedrijf is een Certified B Corportation, wat betekent dat de sustainability-principes door een derde, onafhankelijke partij zijn gecertificeerd.

En, poetst zo’n eco-tandenborstel nu even goed als een ‘gewone’? De Suri Sustainable is een ‘sonische tandenborstel’, waardoor je tanden gereinigd worden met 33.000 vibraties per minuut. Ter info: sommige concurrenten vibreren nóg sneller. Op de Suri-website vind je ook een klinische studie over de effectiviteit van het toestel (al wordt daarin de vergelijking gemaakt met een manuele borstel en niet met een concurrerend elektrisch model).

Coole gimmick: in het meeneem-etui voor op reis zit een UV-lichtbron die bacteriën doodt.

Suri Sustainable-elektrische tandenborstel

Richtprijs: vanaf 85 euro voor het basismodel zonder reis-etui, exclusief verzending

3 | Samsung Odyssey Neo G9 G95NC-monitor

De Samsung Odyssey Neo G9 G95NC heeft een schermdiagonaal van 57 inch.

‘Hoe groter je scherm, hoe hoger je productiviteit.’ Samsung zoekt met zijn nieuwe Odyssey Neo G9 G95NC-monitor de grenzen op van dat motto. Met een schermdiameter van 57 inch (goed voor net geen anderhalve meter beeld) haal je het equivalent van twee 32 inch-schermen met 4K-resolutie (3840x2160 pixels) in huis.

De Odyssey Neo is een ‘1000R curved display’, wat betekent dat het door die uitgesproken kromming je gezichtsveld op een meer natuurlijke manier vult. Het scherm is ook geschikt voor HDR-beeldmateriaal (Hoog Dynamisch Bereik) tot een helderheid van 1.000 nits. (Eén ‘nit’ is - kort door de bocht - gelijk aan de lichtsterke van een brandende kaars.) Voor de achtergrondverlichting van het scherm gebruikt Samsung minileds, die een zeer hoge contrastverhouding mogelijk maken.

Voor wie is dit scherm bedoeld? In de eerste plaats voor mensen met een bureau dat groot genoeg is om zo’n XXL scherm (1327 x 601 x 499 mm) te plaatsen. In de eerste plaats is het gericht op gamers met onder meer AMD FreeSync Premium Pro-certificatie (ondersteuning voor de G-Sync-technologie van Nvidia ontbreekt) en geïntegreerde en aanstuurbare RGB-verlichting. Ook productiviteitswerkers die graag een hele rist vensters tegelijk zichtbaar houden op hun scherm zullen deze Odyssey NEO smaken. Voor taken als foto- of videobewerking die een hoge kleuraccuraatheid vereisen, is deze monitor minder geschikt.

4 | Linn Sondek LP12-50-platenspeler (ontworpen door Jony Ive)

De Linn Sondek LP12-50-platenspeler.

Sir Jony Ive, de legendarische Apple-designer die met zijn ontwerp voor de iPod de finale doodsteek gaf aan muziek op fysieke media, is mogelijk (of ten minste volgens onze interpretatie) op zoek naar absolutie. Kijk maar naar deze prachtige platenspeler. Het gaat om een samenwerking tussen het Schotse high-end audiomerk Linn en Jony Ives designfirma LoveFrom.

Linns LP12-platenspeler is al sinds de vroege jaren 1970 een benchmark in de audiowereld en vergde altijd al een behoorlijke investering. De LP12-50, waarmee het merk nu zijn 50ste verjaardag viert, is niet alleen zeer limited edition (250 exemplaren, reserveren kan via de Linn-website), je moet er ook de prijs van een luxeauto voor neertellen.

Wie op zoek is naar een hoogkwalitatieve platenspeler voor een redelijker prijs kunnen we de Technics SL-1500C aanbevelen, nog zo’n iconisch design en uitgerust met een toonarm die automatisch omhooggaat zodra de plaat volledig is afgespeeld. Zo hoef je niet meteen uit je zetel te springen.

De Technics SL-1500C platenspeler.

5 | Bowers & Wilkins Px8 draadloze noise cancelling-hoofdtelefoon

De Bowers & Wilkins Px8

Muziek verzacht de zeden, en een noise cancelling-hoofdtelefoon verzacht ook nog eens de minder aangename kantjes van een landschapskantoor met technologie die omgevingslawaai onderdrukt.

De markt voor noise cancelling-hoofdtelefoons werd jarenlang gedomineerd door Bose. Maar de voorbije jaren kreeg dat merk heel wat concurrentie van Sony, waarvan de WH-1000XM4- en XM5-modellen vaak in het straatbeeld opduiken. Die XM4 is intussen te vinden voor zo’n 250 euro, een koopje als je weet dat het XM5-model ruim 75euro duurder is voor een beperkt verbeterde set specificaties.

De Sony WH-1000XM4 is een goede keuze voor savvy shoppers.

Als premiumkeuze zouden we opteren voor de Px8 van het Britse merk Bowers & Wilkins. Een iconisch design, onberispelijk gebouwd en een geluidskwaliteit die meekan met de top van het segment.