Batterijder Liesbeth Claeys en haar plug-inhybride | 'Voelt als zoeven in een salon'

Liesbeth Claeys is zaakvoerder van het creative agency Perfect Story. In haar plug-inhybride, een Mercedes A 250 e, zoeft ze - bij voorkeur volledig elektrisch - van klant naar klant.

In ‘Batterijders’ rijdt Sabato mee met mensen die de overgang naar elektrisch rijden hebben gemaakt, op zoek naar de details van hun leven achter het stuur.

'Mijn vriend Wim en ik houden van mooie auto's', zegt Liesbeth Claeys. 'Hij heeft een hybride BMW X5. Ik heb liever iets compact. Ik ben geen parkeerwonder. Het wrong altijd al dat ik als werknemer mijn firmawagen niet zelf kon kiezen. Ik herinner me een Volkswagen Jetta. Mijn vader vond hem fantastisch, ik vond het een verschrikkelijke bompa-auto. Maar het was een gegeven paard.'

© Bob Van Mol

'In oktober 2020 nam ik vrij plots ontslag om mijn creative agency Perfect Story op te richten. Even plots had ik geen auto meer. Ik koos meteen na de oprichting voor een Mercedes A-klasse plug-inhybride. En ik vind hem de max. Mijn auto heeft alles wat ik nodig heb en ik rij er dolgraag mee. Hij is wendbaar en parkeerbaar. De sensoren vooraan en achteraan en de automatische parkeerfunctie hebben mijn leven er veel gemakkelijker op gemaakt.' (lacht)

Autobiografie | Liesbeth Claeys (42), zaakvoerder van Perfect Story Eerste : Golf II. 'Perte totale gereden. Dan een Golf III. Goede auto's. Ze rijden nog altijd rond.'

: Seat Ibiza Droom: Porsche Taycan

Auto openen met handtas

'In november 2021 startte ik naast Perfect Story ook nog Ladies on the Road op, een community voor vrouwelijke ondernemers. Ik organiseer events in binnen- en buitenland en neem de onderneemsters op sleeptouw langs unieke plekken. Voor de photoshoot van Ladies on the Road koos ik voor een witte cabrio als knipoog naar de film 'Thelma & Louise' met Geena Davis en Susan Sarandon.'

'Mijn A 250 e was een stockwagen. De auto moest - in tegenstelling tot de cabriolet - wel zwart zijn. De sportieve veertienspaaksvelgen en vloermatjes van AMG heb ik zelf gekozen. Mooi hé. En kijk eens hoe handig: ik kan m'n auto openen met mijn handtas - als de sleutel erin zit', lacht ze.

© Bob Van Mol

Ook het interieur is gitzwart. De stoelen zijn bekleed met leer en alcantara, dat ook in het dashboard en als deurbekleding terugkeert. Rode stiksels maken het af. De verlichting staat op blauw. 'De kinderen zijn daar verzot op, ze maken er soms rood of roze van. Ik vind vooral de zetelverwarming fantastisch. Anders dan mijn vorige auto, een A-klasse diesel, is deze auto full option. Het rijcomfort is niet te vergelijken. Deze auto voelt als een salon. Muziekje op, en zoeven. Ik ben geen Spotify-fan. Ik luister naar de radio.'

'Maar de helft van de snufjes benut ik niet. Het panoramisch dak, bijvoorbeeld. Ik open het ook nooit. Ik zou al moeten kijken hoe dat moet. Ik hou niet van het lawaai.'

Niet meer terug naar benzine

© Bob Van Mol

De benzinemotor van 1.3 liter en de elektrische motor genereren samen een systeemvermogen van 218 pk en 450 newtonmeter (Nm) aan trekkracht, waarmee de auto in 6,7 seconden naar 100 kilometer per uur optrekt. 'Dat is ruim voldoende', zegt Claeys, bij wie spontaan een glimlach verschijnt wanneer ze begint te rijden. In elektrische modus gaat het langs de Izegemse industriezone richting Zuidkaai. 'Ik zou niet meer terug willen naar een standaardbenzinewagen. Bij hoge snelheden en stevig gas geven schakelt hij vanzelf over op benzine, maar over het algemeen is hij erg stil.'

'Hij maakt ook geen fake lawaai, wat intussen verplicht is voor de veiligheid van zwakke weggebruikers. Als ik nu in een gewone wagen zit, vind ik het geluid vervelend. De keerzijde van de medaille: de eerste maand had ik enkele boetes. Ik had niet door dat ik te snel reed. In mijn diesel hoorde je de snelheid. Ik ben geen hardrijder, maar eerlijk: me strikt aan de voorgeschreven snelheid houden vind ik moeilijk. Ik ben er wel op gaan letten.'

Het is nooit rommelig in mijn auto. Liesbeth Claeys Zaakvoerder Perfect Story

Haar woorden zijn nog niet koud of ze schrikt op van een flits. 'Ik ben het maar', zegt de fotograaf vanop de achterbank. Waarna ze enig ongenoegen uit wanneer de Porsche Macan voor ons z'n ruitensproeier gebruikt. Ze is pas naar de carwash geweest. 'Hij was niet zo vuil, hoor. Het is ook nooit rommelig in mijn auto. Ik eet er bijvoorbeeld nooit in.'

'Ik heb eens met zo'n Porsche Macan gereden', zegt ze. 'Vond ik niet zo fijn. Het rijgevoel sprak me niet aan. Ik zit niet graag zo hoog. En zo'n ding parkeren...'

Bewust elektrisch rijden

In 2020 was de Mercedes A 250 e fiscaal nog zeer interessant. Claeys moest geen belasting op inverkeerstelling en verkeersbelasting betalen en de brandstof is 100 procent aftrekbaar. Kort daarna zijn die voordelen voor hybrides afgebouwd. 'Ik hoor veel ondernemers die een hybride louter voor de fiscale voordelen kochten, maar ik probeer effectief zo veel mogelijk elektrisch te rijden.'

'Ik hang hem consequent aan de prise. Misschien rijden meer vrouwen dan mannen bewust elektrisch. Ik ben geen geitenwollensokkentype maar energie besparen vind ik wel een fijne gedachte.'

'Thuis hebben we nog geen laadpaal, maar laad ik op via het stopcontact, waarmee het zes tot negen uur duurt om volledig op te laden. Mijn volgende auto zal volledig elektrisch zijn. Dan komt er een laadpaal.'

© Bob Van Mol

'Ik ben Perfect Story begonnen aan de keukentafel, maar omdat ik intussen vier freelancemedewerkers heb, kocht ik recent een bedrijfspand. Dat was een hele zoektocht, want ik wilde ter plaatse kunnen opladen. In Kortrijk mag er bijvoorbeeld aan een rijhuis geen kabel over het voetpad lopen. Uiteindelijk kocht ik een bijna-energieneutraal pand in Roeselare, waar we onder de carport kunnen opladen.'

Toen de elektrische autonomie in de winter daalde, belde ik naar de garage: het bleek normaal. Liesbeth Claeys Zaakvoerder Perfect Story

In de zomer bedraagt de elektrische autonomie van haar auto zowat 60 kilometer, 's winters zo'n 50. 'Toen ik dat verschil opmerkte, belde ik naar de garage: het bleek normaal', lacht ze. 'De kinderen naar school brengen en boodschappen doen gebeurt elektrisch. Natuurlijk zijn werkafstanden soms langer.'

Met de auto op reis gaan doe ik niet zo graag. Met z'n tweeën zou het à la limite nog kunnen, maar met kinderen is zo'n lange autorit lastig. Middellange afstanden doe ik wel met de auto maar toen ik recent naar Avignon moest, nam ik de tgv. Dat is veel comfortabeler, en je kan onderweg werken. Ter plaatse had ik een huurwagen. Een Dacia. Wel een groot verschil. Amai.' (lacht)

Handige app

© Bob Van Mol

Terug thuis neemt ze haar telefoon. 'De app van Mercedes-Benz is zeer handig. Je kan er de auto mee voorverwarmen of -koelen. En als hij niet vergrendeld is, krijg ik een sms. Heel veilig, allemaal. De app toont me ook de oplaadstatus, de optimale aanwending van de actieradius, ik kan er de bandenspanning mee checken, displays en verlichting aanpassen, gps-updates doorvoeren – en in het ergste geval: mijn auto terugvinden.'

© Bob Van Mol

De app vertelt ook dat er 33.000 kilometer op de teller staat. Ruim de helft daarvan reed ze elektrisch. Over de hele periode verbruikte ze gemiddeld 3,6 liter benzine en 7,2 kWh per honderd kilometer. 'We hebben zonnepanelen en ik werk vaak thuis, waardoor ik kan opladen wanneer de zon schijnt. Hoeveel ik win vergeleken met een diesel reken ik niet uit. De aankoopprijs was hoog voor zo'n kleine auto: 46.000 euro na korting – mede door de lange lijst aan opties.' Een A 250 e kost vandaag minstens 49.610 euro, btw inbegrepen.

'Ik tank slechts één keer per maand, voor zowat 50 euro. Met een diesel zou dat gauw 200 euro zijn. Een groot onderhoud na 30.000 kilometer kostte zowat 500 euro. Gebreken heb ik eigenlijk nog niet ervaren. Oké, de koffer is niet groot. Boodschappen zet ik ook op de achterbank. Voor mezelf en de drie kinderen is mijn auto prima.'