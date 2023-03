Camine Van Hoof | Eerste vrouwelijke kampioen breakdance

De zaterdag van B-girl Camine Van Hoof: moves verzinnen, de jeugd inspireren en omi’s soep opwarmen.

Camine Van Hoof (26) Eerste vrouwelijke Belgisch kampioene breaking.

Orthopedagoge en filosofe.

Mikt op Olympische Spelen 2024.

‘In mijn hoofd is zaterdag een rustdag. Maar vaak is er een extra training, een plotse buitenlandse wedstrijd, of iets anders.’ Recent kreeg Camine Van Hoof (26) het topsportstatuut. Vorige maand was ze in Japan op de eerste van vele kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen in Parijs, waar breaking in 2024 voor het eerst op het programma staat. ‘Ik eindigde achttiende op ruim honderd deelnemers. Tikje teleurstellend, maar de battle was superclose, waardoor ik eigenlijk tevreden mag zijn over mijn prestatie. Me kwalificeren wordt een proces van vallen en opstaan. In april vertrek ik naar Brazilië voor de volgende wedstrijd.’

Tien jaar geleden stopte Van Hoof, die afgestudeerd is als orthopedagoge en filosofe, met turnen. ‘Ik zocht iets nieuws en toen ik op een battle in Antwerpen de coole moves zag, was ik meteen verkocht door de sfeer, de muziek, de cultuur. Ik trok naar een klein dansschooltje, maar één training per week vond ik niet genoeg. De coach daar verwees me door naar mijn huidige coach Sambo en de Battle Droids Crew, die toen al op internationaal niveau bezig waren. Ik kwam in een nieuwe wereld en die hobby werd dé drive in mijn leven. Breaking professionaliseert volop. Vroeger danste ik tussen en tegen jongens. In 2019 won ik het eerste BK voor vrouwen. Nu wil ik mijn grenzen verleggen om de beste versie van mezelf te worden. Van breaking je beroep maken is niet zo gemakkelijk als in, bijvoorbeeld, het voetbal. Dankzij het topsportcontract moet ik me geen zorgen maken en kan ik mijn focus volledig leggen op het waarmaken van mijn dromen.’

‘Op zaterdagmiddag eet ik geen snacks, wel meegebrachte boterhammen met veel groenten. Ik ben vegetariër en probeer vegan te worden.’ © Eva Beeusaert

8.00 uur | ‘Ik ben een ochtendmens en probeer een vast slaapritme aan te houden. Ik word rustig wakker met koffie en, op zaterdag, een croissant erbij. Een fijn moment. Het is stilte voor de storm. Ik doe veel tegelijk, maar ben ook planmatig en efficiënt. Het geeft rust als ik in mijn agenda kan kijken en weet wat me te doen staat.’

8.45 uur | ‘Coach Sambo heeft beslist dat er vandaag training is. Ik pak mijn spullen en spring op de tram naar het Kiel, aan de andere kant van de stad. Vroeger woonde ik samen met vriendinnen, nu heb ik een appartementje vlak bij het Stuivenbergplein. Met mijn gekke schema is het fijn om geen rekening te moeten houden met anderen.’

9.00 uur | ‘De Battle Droids begroeten elkaar. De Crew telt een tiental mensen en zit tussen een vriendenkring en een familie in. We hebben samen veel gereisd en de jongens vertrouw ik als grote broers. Tegelijk zijn we een sportteam met grote doelen en dromen, waardoor je ook hard moet zijn tegen elkaar.’

‘Mijn guilty pleasure? Chocolade. ‘s Morgens bij de koffie, en ‘s middags opnieuw.’ © Eva Beeusaert

9.15 uur | ‘We warmen rustig op en maken de spieren los met de foam roller. Dan begint de echte training. Bepaalde basismoves doen we honderd keer opnieuw. Soms duurt het jaren om er een aan te leren. In het begin denk je dat je het nooit zult kunnen. Blijven oefenen en blijven geloven dat je het op een dag kunt, is de sleutel.’

12.15 uur | ‘De meesten gaan in de Abdijstraat snel een snack halen. Ik breng boterhammen mee, en altijd veel groentjes. Ik ben vegetariër en probeer vegan te worden. Als dessert eet ik een stuk chocolade. Mijn guilty pleasure, zowel ’s morgens als ’s middags bij een kopje koffie.’

13.30 uur | ‘Er volgt een speciaal stuk muzikaliteitstraining: inspelen op muziek. Breaking is geen choreografie. Op een wedstrijd weet je nooit vooraf welke muziek je krijgt. Je moet je dus voorbereiden op het onverwachte.’

14.00 uur | ‘Op zaterdag is er hier in het grote gebouw waar we trainen ook Open Huis. Met de Crew en de jeugdwerkorganisaties Habbekrats en Kras werk ik mee aan Scratch, een project voor de lokale jeugd en hiphopcommunity in deze kleurrijke wijk. Hiphop ontstond in the Bronx en heeft vier elementen: breaking, dj’en, rappen en graffiti art. We zetten coole muziek op en tonen moves of skaten wat. Zo hopen we een vonkje te laten overslaan. Ik geloof hard in rolmodellen om kinderen te tonen hoeveel mogelijkheden het leven biedt.’

16.00 uur | ‘We trainen zelfverzonnen moves, een ander aspect van breaking. Dat is het grote verschil met turnen: je ontwikkelt een eigen stijl. Misschien sluit breaking daardoor meer aan bij kunst dan bij sport.’

18.00 uur | ‘Doodop keer ik terug naar Antwerpen-Noord. Alle energie is eruit. Maar met het oog op de wedstrijden zetten we grote stappen vooruit in moeilijkheidsgraad.’

‘Als afsluiter van de dag mediteer ik een kwartiertje. Daarvoor gebruik ik de app Smiling Mind.’ © Eva Beeusaert

19.00 uur | ‘Ik kijk wat Netflix op mijn pc, terwijl ik stretch en mijn lichaam rust vindt. Ik kijk in kleine brokjes. Iets wat twintig minuten duurt, zie ik in drie keer. Om te koken is er weinig tijd. Maar ik heb geluk: mijn oma – wij zeggen omi – maakt heel lekkere soep.’

21.00 uur | ‘Als er tijd over is, ga ik naar vrienden en familie, maar vaak kan ik er niet bij zijn. Voluit voor breaking gaan heeft consequenties. Twee tot drie keer per maand ben ik in het buitenland. Dat begrijpen ze, en daar ben ik dankbaar voor.’