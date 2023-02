‘Chaos dressing’ | Geen stijl en geen regels, van op de sofa tot op de défilés

Het aardmannetjesgevoel was helemaal nieuw. Ver weg in de vorige eeuw was het verwerpen van sociale normen en verwachtingen uitgemond in de punkbeweging, maar anno 2022 was er iets anders loos: mensen gaven het op om nog hun best te doen met hun kleding. Er was in de COVID-19-periode slechts weinig geweest om naar uit te kijken, vestimentair gezien. Toen we met z’n allen mochten knallen, kregen we door dat het nooit meer hetzelfde zou worden als voorheen. De ‘fear of missing out’ ofte fomo werd overklast door de ‘joy of missing out’, de jomo. In het licht van ziekte en dood wereldwijd, met doembeelden van eeuwigdurende quarantaine, polarisatie, cancelcultuur en baldadige wokers was de vraag ‘wat trek ik aan?’ de minste van alle zorgen.