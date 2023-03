Chef Yotam Ottolenghi | ‘Om 6 uur ’s ochtends zit ik Lego-kastelen te bouwen’

In ‘Mijn Sabato’ delen bekende en minder bekende personen wat hun zaterdag bijzonder maakt.

Yotam Ottolenghi (54) Chef en kookboekenauteur.

Studeerde literatuur in Tel Aviv.

Volgde een opleiding patissier in Londen.

‘De sponscake voor mijn zaterdagse gasten heb ik zeker niet altijd zelf gebakken. Op zulke momenten is het handig je eigen delicatessenwinkel te hebben.’ De Brits-Israëlische chef Yotam Ottolenghi (54) speelt graag de gastheer, maar maakt het niet moeilijker dan nodig. Tijdens de week staat hij al voldoende lang in zijn OTK, zijn ‘Ottolenghi Test Kitchen’, samen met de zes voltijdse receptentesters. Die recepten zijn niet alleen bestemd voor zijn vele bestsellerkookboeken – hij verkocht er al meer dan vijf miljoen – maar ook voor bladen zoals The New York Times en The Guardian, zijn twee restaurants – Nopi en Rovi – en vijf delicatessenzaken in Londen. ‘Het is best veel. Maar elke dag is anders. Ik doe het nog steeds even graag.’

Daarmee is meteen de illusie doorgeprikt dat Ottolenghi nog altijd in zijn eentje zijn recepten bedenkt thuis, waar hij woont met zijn man Karl Allen, jurist en voormalig steward bij British Airways, en zonen Max van negen en Flynn van zes. Ottolenghi heeft namelijk een business te runnen.

6.30 uur | ‘Ik word vanzelf vroeg wakker, net als Karl en onze zonen. Ik zou weleens willen uitslapen, maar dat talent heb ik nooit gehad. Eigenlijk zijn we een gek gezin... Soms zijn we op dit vroege ochtendlijke uur al Lego-kastelen aan het bouwen.’

9 uur | ‘Vaak ontbijten we in de Ottolenghi-deli in Islington, Londen. Voor de kinderen bestel ik altijd een roerei met focaccia en een grote chocoladekoek. Ik kies bijna elke keer iets anders uit het menu, maar sowieso ga ik voor hartig. Ik ben niet zo’n zoetekauw ’s ochtends.’

‘Na het ontbijt trek ik de keuken in en praat met de koks. Vooral in mijn eigen restaurants komen de gasten weleens naar me toe om een praatje te slaan. Ik stoor me daar niet aan: ze maken deel uit van wat ik doe.’

11 uur | ‘Tijd voor wat frisse lucht. Op het grasveldje achter de nabijgelegen St. Mary’s Church kunnen de kinderen rondrennen, terwijl wij even kletsen of de krant lezen.’

‘Terug thuis moeten Max en Flynn eerst hun huiswerk maken, tenzij er vriendjes over de vloer komen om te ravotten. We wonen in een georgiaans rijhuis in de buurt van Regent’s Park. De inrichting heeft Karl, een verzamelaar van mid-centurydesign, voor zijn rekening genomen.’

12 uur | ‘Als we niet in mijn restaurant hebben ontbeten, trekken we naar de wijk Chinatown, voor een dimsum bij Imperial China. Of bij ons thuis is er een brunch voor vrienden.’

‘We houden ervan om mensen over de vloer te krijgen. Dan serveren we sowieso een eiergerecht, een enorme frittata, gestoofde eieren of een shakshuka met salade op mijn ‘Feast’-servies dat ik samen met de Italiaanse kunstenaar Ivo Bisignano maakte voor het Belgische Serax. De turquoise serveerschotel met een motief van gouden pepers is mijn favoriet.’

‘Bij het koken blader ik geregeld in mijn receptenboeken, kwestie van mijn geheugen op te frissen. Andere keren ga ik voor dingen die ik nog nooit eerder heb gekookt.’

17 uur | ‘Onze vrienden blijven lang hangen. Ik haal nog een sponscake uit de kast, die ik kant-en-klaar heb gekocht. Handig als je je eigen delicatessenwinkel hebt.’

19 uur | ‘Filmavond in onze kelder. Voor de kinderen maak ik popcorn, of we bestellen een afhaalmaaltijd. De kids zijn dol op ramen. Een van mijn favoriete take-awayadressen is het restaurant Master Wei in de wijk Bloomsbury. Ik hou ervan om met de ogen van mijn kinderen oude films te herbekijken, zoals ‘The Shawshank Redemption’, een film uit 1994. Stoten we op een ongepaste scène, dan spoel ik gewoon even door.’

21 uur | ‘Ik haal nog wat werk in, drink een glas rode wijn en speel een stom ‘Tetris’-spelletje op mijn gsm. Ook chocolade is zo’n guilty pleasure. Ik waak strikt over mijn chocoladecollectie. Delen doe ik alleen met de kinderen, en in het uitzonderlijke geval dat ik me zeer genereus voel. Soms lees ik een boek. Ik hou van het werk van de Amerikaanse auteur Elizabeth Strout.’