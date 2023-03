De interieurdesigner van Rihanna en Drake is een Belg

In het klantenbestand van de Belgische interieurdesigner Maxime Jacquet zitten namen als zangeres Rihanna en rapper Drake. Q&A over een Tinderban en Luikse siroop op een Amerikaans brood.

Maxime Jacquet (34) Groeide op in Luik en verhuisde op zijn negentiende naar L.A.

Werkt als interieurdesigner voor celebrity’s als zangeres Rihanna, deejay David Guetta, rapper Drake en wijlen zanger/acteur Johnny Hallyday.

848 Instagramvolgers.

De Belg Maxime Jacquet (34) woont en werkt als interieurdesigner voor celebrity’s en andere vooraanstaanden in Beverly Hills. Zijn ontwerpen duiken geregeld op in interieurmagazines, en de Luikenaar was al te gast in verschillende televisieprogramma’s van de grote Amerikaanse radio- en televisienetwerken NBC en CBS.

‘Als veertienjarige verkondigde ik al aan iedereen dat ik ooit in de VS zou wonen. Ik kwam er geregeld met mijn ouders.’ Hoewel hij na de middelbare school al wist dat hij aan interieurdesign zijn leven wilde wijden, was hij niet gemotiveerd om een diploma te behalen: ‘Ik volgde een avondcursus bedrijfsbeheer, tot ik op mijn negentiende – zonder een woord Engels te spreken – besloot om vol te gaan voor mijn American dream.’

In Los Angeles begon hij samen te werken met de Franse designer Philippe Puron en kreeg hij de kans om de woning van een bekende modeontwerper in Malibu te ontwerpen: ‘Dankzij dat project heb ik meteen veel nieuwe klanten weten te strikken, en ben ik erin geslaagd om hier samen met mijn broer een bedrijf voor interieurinrichting te beginnen: hij is de CEO, ik het creatieve brein.’

Tinder je?

‘Ik heb getinderd, tot de app me heeft geband. Toen ik het oneens was met een bericht van een match heb ik mijn mening soms misschien iets te fel proberen door te drukken.’

Wat is je dagelijkse schermtijd?

‘Door mijn job moet ik zo goed als 24/7 achter een scherm doorbrengen.’

Met wie zou je eens willen facetimen?

‘Met wijlen de Duitse modeontwerper Karl Lagerfeld. Zowel zijn werk als zijn persoonlijkheid inspireert me nog steeds enorm.’

Wat is je recentste screenshot?

‘Van de Googlepagina van The Mercer Hotel in New York. Ik ga er binnenkort naartoe.’

Aan welke emoji heb je een hekel?

‘De emoji met drie hartjes errond. Te veel liefde voor één emoji.’

Wat is je top drie van shopapps?

‘OfferUp, eBay en Etsy. Omdat de items op die apps al een heel leven achter zich hebben. Je koopt er stukken die je nergens anders vindt.’

Welke voicemail wis je nooit?

‘Een voicemail van mijn grootmoeder. Als ik ergens onzeker over ben, beluister ik hem opnieuw.’

Wat is je jongste ontdekking online?

‘Als ontwerper bestel ik meubels en kunst van over de hele wereld. Maar ik had er tot voor kort nooit bij stilgestaan dat je echt álles kunt laten overkomen naar de VS, zelfs Luikse stroop. Voor mij als trotse Luikenaar was dat fijn om te beseffen.’

Wie is je favoriete tiktokker?

‘Nikki Haskell, een socialite van boven de tachtig uit New York met een TikTok-account vol goeie vibes.’

Wat is je favoriete Netflixserie?

‘‘Inventing Anna’ brengt herinneringen aan mijn tijd in New York naar boven. En series waarin mijn klanten meespelen natuurlijk.’

Wat is je meest gebruikte Googlezoekterm?

‘‘Beurs.’ Als ik nu geen ontwerper was, was ik financieel analist.’