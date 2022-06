De zaterdag van actrice en zangeres Pommelien Thijs

De zaterdag/sabato van actrice en zangeres Pommelien Thijs: laveren tussen toerbus en podia, roommates missen en planten redden.

‘Dé zaterdag bestaat niet. Soms zijn er opnames, soms treed ik op, soms naai ik. En soms heb ik in de week plots een dag vrij. Dan is dat mijn zaterdag.’ Op dit ogenblik vinden de opnames plaats van de fictiereeks met als werktitel ‘Knokke off’, die in 2023 te zien zal zijn op Eén/VRT Nu en op Netflix Nederland. De tiendelige serie duikt in het leven van jonge twintigers die hun zomer doorbrengen in de badplaats. Pommelien Theys (21) speelt de hoofdrol: Louise. De actrice is ook bekend als Caro in #LikeMe, dat intussen zelfs op France 4 te zien is. ‘Het begin van zo’n draaiperio­de is altijd spannend wegens de nieuwe ploeg, de locaties en in dit geval: het weer aan de Belgische kust. Voor Louise speelt kleding een grote rol. Die krijg ik aangeleverd, want chic is niet mijn stijl.’

Pommelien Thijs (21) Actrice en zangeres

Zowel solo als met #likeme

Hoofdrol in 'Knokke Off', vanaf 2023 op één / VRT NU

‘Voordien was ik slechts één keer in Knokke, met een vriendin op een camping. Oorspronkelijk was het de bedoeling om vooraf met de hele cast eens uit te gaan, maar dat is er niet van gekomen. De initiatie bestond uit een dagje kitesurfen en waterboarden bij Surfers Paradise.’

8 AM - ‘Ik eet yoghurt met havermout of een boterham met choco als ontbijt – als er brood in huis is, tenminste. In Leuven woon ik samen met twee vriendinnen die geneeskunde studeren. Ik ga ook nog vaak bij mijn ouders in Kessel. Een beetje het kotleven, dus. Als ik heel vroeg moet opstaan, stop ik in een tankstation of ontbijt ik op de plek waar ik moet zijn, bijvoorbeeld op de set.’

Schermvullende weergave Rust vindt actrice en zangeres Pommelien Thijs niet alleen aan zee, maar ook op haar gsm. ‘Ik mediteer 10 minuten via de app Headspace, waar ik ook ben.’

10 AM - ‘De voorbije weken deed ik op zaterdag vooral radiopromo voor mijn solosingle ‘Ongewoon’. Vandaag heb ik twee optredens met #LikeMe On Tour. Dus rij ik naar Aartselaar, waar onze toerbus staat. Via Storytel luister ik in de auto voortdurend naar audioboeken of podcasts. Mijn favoriete audioboek is ‘All The Light We Cannot See’ van Anthony Doerr; mijn lievelingspodcast is ‘Nerdland Maandoverzicht’ van Lieven Scheire.’

11 AM - ‘De bus zit goed vol: nog vier acteurs, acht dansers, de manager, iemand van de productie en de chauffeur. Het is gezellig bijpraten. We kleden ons op en helpen elkaar met de make-up: eyeliner aanbrengen op een rotonde is niet evident. We rijden eerst naar het Oost-Vlaamse Verrebroek, voor een festivalletje van Group Aertssen, verkozen tot Onderneming van het Jaar 2021.’

12.15 PM - ‘We gaan naar onze loge en beginnen daarna te soundchecken. Terwijl sommigen liggen te stretchen en anderen wat rondwandelen, zingen we enkele nummers. We zien elkaar dus niet: een grappig gezicht.’

1 PM - ‘We worden gebrieft over wanneer we precies op moeten. Het fijne aan deze optredens is dat we elkaar zeer goed kennen: niemand strest.’

3 PM - ‘Meteen na de laatste noot stappen we weer de toerbus op, koelen af en fatsoeneren ons. Sommigen, zoals danser Francisco Schuster, Yemi in de reeks, zijn altijd compleet doorweekt en trekken een nieuwe outfit aan. Zelf zet ik op mijn gsm ‘Headspace’ op: een app waarmee ik geregeld tien minuten mediteer, waar ik ook ben.’

Schermvullende weergave 'Mijn kleren koop ik bijna allemaal tweedehands. Op vrije dagen vernaai ik ze tot podiumoutfits.’

5 PM - ‘In Hemiksem volgt een tweede optreden op Casa Blanca, de nieuwe concertreeks aan de Sint-Bernardusabdij.’

7 PM - ‘Soms zijn er drie optredens, nu rijden we terug naar Aartselaar en nemen afscheid. Waar ik de avond doorbreng, hangt af van de volgende dag. Als ik in Knokke op de filmset sta, ga ik op hotel. Is er iets in Antwerpen, dan slaap ik in Kessel. Morgen treden we op in Essen: Google Maps leert dat dat een uur rijden is vanuit Leuven en 50 minuten vanuit Kessel. Maar mijn kleren hangen in Leuven, dus rij ik weer naar daar.’

8 PM - ‘Ik haal diepvriesdumplings uit mijn noodvoorraad en kook er boontjes bij. Mijn roommates zijn er niet, helaas. Als ik tijdens de drukke periodes compleet van de radar verdwijn, mis ik familie en vrienden. Ook daarom koos ik ervoor om samen te wonen.’

Schermvullende weergave ©Alexander D'Hiet

9.30 PM - ‘Een noodronde planten water geven. Ik ben eraan gehecht, maar doordat ik vaak van locatie wissel, is het bij het thuiskomen altijd spannend: leven ze nog of heb ik ze nu echt te ver geduwd? Mijn studie biologie heb ik wegens de drukte na een jaar stopgezet, maar ik was wel geslaagd. Ik ruim nog wat op: nadat ik me ‘s morgens heb klaargemaakt, is het hier altijd een slagveld.’

10.30 PM - ‘Ik werk nog aan enkele video’s voor TikTok en Instagram en prepareer kleding voor morgen, die ik voor de spiegel test. Mijn kleren koop ik bijna allemaal tweedehands. Op vrije dagen vernaai ik ze tot podiumoutfits. Achter de naaimachine luister ik trouwens meestal naar ‘true crime’-podcasts zoals ‘De Volksjury’. Leuke achtergrondbuzz.’