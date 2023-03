Deze Sabato-chefs halen een eerste Michelinster binnen voor hun restaurant

Nicolas Misera | Misera, Antwerpen

‘Veel mensen speculeerden er al over, omdat de twee restaurants waar Nicolas Misera heeft gewerkt kort na zijn vertrek een ster hebben gekregen’, zegt Jan Scheidtweiler, culinair recensent van Sabato. ‘Het is dus duidelijk dat hij het al langer in de vingers heeft, en dat is er nu eindelijk uitgekomen, in zijn eigen zaak in Antwerpen.’