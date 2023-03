Dineer in de tuin van een kasteel | Pop-uprestaurant Serre

Uitgekeken op de gerechten en interieurs van de veelbezochte restaurants in de grootsteden? Ga dan eens een avond uitgebreid tafelen in de culinaire pop-up Serre in Izegem.

Het is een idyllisch uitzicht: de parktuin van het pas gerestaureerde Kasteel Blauwhuis in Izegem staat vol kleine glazen serres, als kleine privérestaurantjes. Het concept van de culinaire pop-up Serre ontstond in 2021, om buitenshuis gastronomisch tafelen ondanks de coronamaatregelen toch mogelijk te maken.

Na enkele succesvolle voorgaande edities van de pop-up in onder andere Brussel, Antwerpen en Roeselaere, opende Serre op vrijdag 3 maart in Izegem. De nomadische restaurantformule – er is een vast achtgangenmenu – trekt over een paar maanden verder naar Kasteel Ooidonk in Deinze en Kasteel Belvédère in Wijnegem.

Wie reserveert in Izegem: kom zeker op tijd, want de publieke parktuin van tien hectare is een wandeling waard.