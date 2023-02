Dit boek is de ultieme liefdesverklaring aan de Porsche 911

Fotograaf Bart Kuykens haalde celebrity’s als Jay Leno en Patrick Dempsey voor zijn lens, samen met hun Porsche. Zijn fotoboek ‘The Essential Love Affair’ is zijn liefdesverklaring aan de Porsche 911.

‘Het is belachelijk, maar als jonge gast denk je dat je het ‘gemaakt’ hebt als je met een Porsche rijdt. Nu zie ik dat toch anders. Zo’n auto is voor mij een stukje nostalgie naar een tijd waarin autobouwers nog een ongekende vrijheid hadden. Het gaat me ook om het patina. Mijn Porsches hebben een bepaalde geur en gebruikssporen. Voor mij mag je gerust merken dat er al veel mee gereden is. Dat stuur mag ferm versleten zijn.’ Fotograaf Bart Kuykens bracht zopas ‘The Essential Love Affair’ uit, een soort ‘best of’-boek waarmee de Antwerpenaar een punt zet achter zeven jaar Porsche-eigenaars fotograferen over de hele wereld.

Als we hem erover opbellen, zit hij in Miami op een groots Porsche-event: Das Renn Treffen. Hij heeft er een tentoonstelling én een boekensigneersessie. ‘In België heb ik nog nooit een expo gehad’, vertelt hij. ‘Maar hier verkopen mijn fotoprints en boeken goed. Na de signeersessie heb ik wat privéafspraken geregeld met autoverzamelaars, om hen te portretteren bij hun wagen. Auto’s op zich interesseren me minder. Het gaat me om de relatie tussen de wagen en de mens. Daar zitten de mooiste verhalen’, zegt hij.

Een van de weinige straatbeelden uit Kuykens’ fotoboek: Patricio Cuello naast zijn Porsche 356. © Bart Kuykens

Cruisen met McDreamy

Voor ‘The Essential Love Affair’ raakte de fotograaf binnen bij de legendarische Porsche-ingenieur Hans Mezger, die in 1963 onder meer de zescilindermotor ontwikkelde voor de 911. En bij Norbert Singer, die Porsche tussen 1970 en 1998 aan zestien titels hielp tijdens de 24 uur van Le Mans.

Ook celebrity’s met een ferme carport à la Paloma Picasso, dochter van de Spaanse kunstenaar, of Jay Kay, de zanger van Jamiroquai, kreeg hij voor de lens. Of talkshowhost Jay Leno, die thuis vier depots heeft met een paar honderd auto’s, vooral prewar cars dan. ‘Al was de kunst aan de muur daar minstens evenveel waard. Drie Porsches had hij staan. Pure passie is het bij hem. Hij kent elk detail van al zijn wagens. De verhalen rollen eruit, bijna op automatische piloot. Wist je dat hij zelf ooit een motor bouwde?’, zegt Kuykens.

Acteur Patrick Dempsey, bekend als neurochirurg McDreamy in de reeks ‘Grey’s Anatomy’, fotografeerde Kuykens in Los Angeles. ‘We gingen samen cruisen in zijn 356 Speedster in Malibu en in de canyons. Hij is zelf ook racepiloot, dat merk je wel aan zijn manier van sturen. Telkens als we ergens stopten, werd hij meteen herkend door gillende meisjes. Die celebrity’s zijn blij als mensen eens normaal tegen hen doen. Vrienden vragen me weleens om te polsen voor een handtekening, maar daar begin ik niet aan. Dat zou de band schaden.’

Antje en Uwe Emonts geven hun oldtimer een duwtje. © BART KUYKENS

Kans verkeken

In de zeven jaar dat Bart Kuykens de wereld rondreisde voor zijn fotoboek, kreeg hij niet één keer de autodeur tegen zijn neus. Wel miste hij enkele mooie namen, door stomme pech dan nog. ‘Topmodel Elle Macpherson had toegezegd, maar door covid werd onze afspraak uitgesteld. En intussen is ze niet meer samen met haar toenmalige lief, die een goede vriend van me is, dus deur dicht. Acteur Keanu Reeves is me ook ontglipt. Toen ik hem eindelijk kon strikken via racer Patrick Long, had hij net een rol toegezegd in een nieuwe productie. Kans verkeken’, zegt hij.

Bij Magnus Walker raakte hij wel binnen. De gewezen mode­ontwerper en autoverzamelaar, bekend van de documentaire ‘Urban Outlaw’, heeft zowat vijftig Porsches staan. Bovendien customizet hij die graag tot unieke creaties, iets wat andere ‘Porschisten’ niet altijd kunnen appreciëren. ‘Je houdt ervan of niet, maar ik vind niet dat hij een grens overschrijdt. Vergelijk hem met Picasso. Je houdt van zijn werk of niet. Maar je kunt moeilijk zeggen dat hij een prutser is.’

Acteur Patrick Dempsey, bekend als neurochirurg McDreamy in de reeks ‘Grey’s Anatomy’, fotografeerde Kuykens in Los Angeles. Na de fotosessie gingen ze met hun tweetjes cruisen in zijn 356 Speedster in Malibu en de canyons. © BART KUYKENS

Eigen portemonnee

In de Porsche-wereld is Kuykens intussen een ronkende naam. Zijn fotoproject bracht hem de voorbije zeven jaar overal in Europa, maar vooral naar Amerika, waar de Porsche-scene het grootst is. ‘Los Angeles, San Diego, San Francisco, Oakland, Atlanta, Palm Beach, Nashville, Miami: Amerika heeft topverzamelaars én schitterende fotolocaties’, zegt de fotograaf.

En neen, Kuykens wordt voor de zeven fotoboeken die hij intussen over Porsche-verzamelaars heeft gemaakt, niet gesponsord door het Duitse sportwagenmerk. Hij spoorde zelf de Porsche-eigenaars wereldwijd op en betaalde alle onkosten uit eigen portemonnee.

Modeontwerpster en zakenvrouw Paloma Picasso achter het stuur van haar Porsche. © BART KUYKENS

De meeste beelden maakt hij met een analoge Leica of middenformaat Hasselblad. ‘Ik kom met veel minder beelden thuis dan met een digitale camera. Maar als ik analoog schiet, kijk ik scherper’, zegt hij. Het resultaat zijn rauwe, filmische grofkorrelige zwart-witbeelden met sexappeal.

Symfonie van Beethoven

Kuykens’ eigen love story begon in 2006 met een 3.2 Carrera uit 1986. Gekocht onder impuls van zijn toenmalige buurman, met het geld dat hij had verdiend als fotomodel. ‘De vorm is zo iconisch. Voor fotografen is het een zeer dankbaar object’, zegt hij. ‘Het is een van de weinige auto’s waar je al aan één lijn genoeg hebt om hem te typeren. Zelfs een kind herkent een 911. Dat kun je niet van veel autotypes zeggen.’

De Amerikaanse talkshowhost Jay Leno heeft een paar honderd auto’s in zijn collectie. © BART KUYKENS

Kuykens heeft ook een 911 uit 1971 op stal in Antwerpen. ‘Nooit gekocht als investering, want ik rijd er effectief mee. Maar mijn daily is toch een Tesla’, geeft hij toe. ‘Minder sexy, ik weet het. Maar hoe leuk het ook klinkt: als je in zo’n oude Porsche naar de stad rijdt om een koffie te drinken, bestaat de kans dat je niet meer thuis raakt’, zegt hij nuchter. ‘Er zijn autoverzamelaars die lyrisch worden als ze praten over het geronk van hun Porsche 911. Voor sommigen klinkt de motor als een symfonie van Beethoven. Quatsch vind ik dat. Na zeven uur cruisen in zo’n auto heb ik koppijn van dat motorlawaai. Dan ben ik er helemaal klaar mee.’

Of Kuykens zijn Porsches zal verkopen, nu de boekenreeks is afgerond? ‘Ik ben niet zo gehecht aan het merk op zich. Ik ben geen echte verzamelaar die per se wil accumuleren. Als mijn auto’s morgen weg zijn, koop ik wel andere mooie. Bij mij thuis is het geen Porsche-museum, zoals bij sommige verzamelaars. Ik drink niet uit Porsche-glazen en draag geen Porsche-T-shirts. Er zijn nog andere mooie dingen in het leven dan auto’s.’