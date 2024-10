Dit zijn de meest iconische verzamelobjecten van de 21ste eeuw

via LinkedIn

Belgen aan de top

Onder die honderd objecten behoren dus ook een aantal items van Belgische hand. De ‘Tabi-boots’ met gespleten neus, bijvoorbeeld, die Martin Margiela in 1988 ontwierp voor zijn debuutcollectie en waarmee hij de modeconventies brak. Vandaag ook een gewild collector’s item is het limited-editionboek van het ‘Antwerpse Zes’-lid Walter Van Beirendonck, gemaakt voor zijn retrospectieve tentoonstelling ‘Dream the World Awake’. Voorts: de brutalistische aluminium schaal uit 2017 van designer en destroyers/builders-oprichter Linde Freya Tangelder; ‘Bina’, een meubelstuk uit 2023 van Kim Mupangilaï, geïnspireerd op haar Belgisch-Congolese roots; en het laatste, onafgewerkte stripboek van Hergé, een zeldzaam verzamelobject onder Kuifje-fans wereldwijd.