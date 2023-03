Elektrische motoren testen op het Zuid in Antwerpen met Trevor

Van elektrische auto’s en steps kijken we al niet meer op. Maar als er een elektrische motor passeert, draaien de hoofden wel. Vanaf nu zal dat geregeld gebeuren op het Antwerpse Zuid. Want daar is sinds donderdag 23 april de nieuwe showroom van Trevor geopend: een Belgisch merk van elektrische motoren. Je kunt er het eerste model zien én uittesten. Die DTRe Stella bestaat in twee versies: een geschikt voor raceparcours en een voor op straat.