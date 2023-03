Galeriehouder Tim Van Laere | ‘James Ensor in het KMSKA blijft me verbazen’

Bio van een stoel

Franz West (1947-2012) was samen met Richard Artschwager een pionier met zijn ‘meubelsculpturen’.

Franz Wests ‘Onkel Stühle’ waren twee keer te zien op de Documenta-expo: die van Jan Hoet in 1992 en die van Catherine David in 1997. Ze doken ook op in het Museum of Contemporary Art in Los Angeles en het Dia Center for the Arts in New York.

Op zijn solo in 1989 in het MoMA PS1 nodigde West mensen uit om op zijn stoelen te gaan zitten en – met de krant van die dag – te blijven rondhangen in de ruimte.