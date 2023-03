Gastrobistro Màloma in Schaarbeek | ‘Hier proef je gedrevenheid en creativiteit’

Culinair recensent Jan Scheidtweiler ging aan tafel bij gastrobistro Màloma in Schaarbeek: ‘In een bescheiden setting krijg je toch een memorabele maaltijd voorgeschoteld.’

Met de timing van hun restaurant hadden ze geen geluk – Màloma opende in maart 2020, een paar dagen voor de lockdown –, maar zelfs die tegenslag heeft de opmars van Georges Athanassopoulos en Victor Deramay niet kunnen stuiten. De twee vrienden surfen sinds een paar maanden op de ene goede golf na de andere. Zo kregen ze eind 2022 een upgrade van Gault&Millau. En in februari werden ze, als een van de weinige Brusselse restaurants, opgenomen in ‘Jong Keukengeweld’, een selectie waarmee Toerisme Vlaanderen jeugdig talent wil bekronen.

De nieuwe glorie is volledig terecht. Bij Màloma proef je gedrevenheid en creativiteit op het bord en in het glas. Dat doet snel vergeten dat de tafels in dit zaakje bij het Josaphatpark krap zijn en de keuzemogelijkheden onbestaand: er is maar één degustatiemenu (vier gangen, 85 euro). Liefhebbers van fine dining zullen het comfort hier ook beperkt vinden, maar zij missen het punt: de gerechten die chef Athanassopoulos uit zijn open keuken stuurt, tonen de Belgische gastronomie op haar best.

Advertentie

Gastrobistro Màloma aan het Josaphatpark in Schaarbeek. © @sarahdevillemarie

De chef en sommelier Deramay blijken fermentatiefans – zelfs de naam van hun restaurant verwijst naar het malolactische gistingsproces – en die liefde duikt geregeld op, van hun zuurdesembrood over saus tot huisgemaakte kefir in een mocktail met Afrikaantjes (10 euro). Bovendien heeft het duo een voorkeur voor kleinschalige, artisanale leveranciers. Ze staan op de kaart, een ode van bijna een bladzijde lang.

‘De glorie is volledig terecht: bij Màloma proef je gedrevenheid en creativiteit.’

Een hecht geheel van schorseneer, ui en saus van postelein is een sterk begin. De chef heeft met deeg waarin ui is verwerkt een hoog opstaand taartje gemaakt en dat blijkt een lekkere container voor, onder meer, een crème van ui en chips van schorseneer. Daarna rechtvaardigt een combinatie van kort gebakken coquille en overvloedig geraspte truffel de stevige menuprijs. Met flinterdunne lamellen knolselder en een jus met geroosterde groene thee levert dat een diep smakend gerecht op. Het hoofdgerecht is minder verfijnd, maar zit wel vol smaak: over een royale entrecote van West-Vlaams rood rund komt een gecorseerde saus. Extra vuurwerk geeft de combinatie aardpeer-eekhoorntjesbrood.

Màloma is een schoolvoorbeeld van hoe een gastrobistro in een bescheiden setting gasten toch een memorabele maaltijd kan bezorgen: dit duo is top.