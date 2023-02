Hightech luxewielerkleding en Levi’s 501 jeans wordt 150

Luxewielerkleding van hightechtextiel, betaalbaar buitenmeubilair en een stoel in de vorm van een oester. Dit is jouw dosis mode- en designinspiratie voor de laatste week van februari.

In ‘Ca & La’ speurt Sabato de lifestyleactualiteit af, op zoek naar de meest opvallende nieuwtjes van de week.

1 | 501 wordt 150

Advertentie

Van Steve Jobs tot Marilyn Monroe, van Mitt Romney tot Barack Obama, van Gigi Hadid tot Victoria Beckham: de Levi’s 501 is een allemansvriend. Wegens evenveel een modestatement als een praktische keuze. Die cocktail maakte allicht deze broek tot een succes.

© Levi's

De jeans der jeans viert zijn 150ste verjaardag. Maar anders dan velen denken, was Jacob William Davis de uitvinder. Op zoek naar een stevige werkplunje voor goudzoekers combineerde hij stugge stof met koperen klinknagels. Hij klopte aan bij zakenman en kledingimporteur Levi Strauss om samen massaal de broek te produceren. In 1873 kreeg het duo een patent op dit idee. Maar pas na de Tweede Wereldoorlog werd de jeans gezien als vrijetijdskleding.

Behalve drie kortfilms met passages uit het glorierijke 501-verleden maakt het Amerikaanse merk voor de 150ste verjaardag ook twee nieuwe modellen.

2 | Wielervoorjaar

Dit weekend worden de voorjaarsklassiekers afgetrapt, met Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Ook de wielertoerist smeert de kuiten. Wij tippen alvast Maison Poulain: een jong merk van luxewielerkleding, honderd procent Belgisch: de truitjes en broeken worden in België gestikt van Belgische stoffen.

Meer bepaald van Liebaert, dat gespecialiseerd is in hightechtextiel. Voor de kenners: ze gebruiken zogenaamde nanostitchstoffen: sterke stoffen die snel drogen, ademen en aanvoelen als een tweede huid.

Achter Maison Poulain zitten – hoe kan het ook anders – fervente trappers. Het koppel Ann-Sophie Poulain en Laurens Bekaert. Toen zij door een hernia even de fiets niet meer op kon, richtte ze het merk op. De missie: mooie en vooral duurzame wielerkleding maken. Daarom kiezen ze niet alleen voor lokale productie, maar ook voor tijdloze snits en neutrale kleuren.

| Prijs | 170 euro voor een truitje

| Website | maisonpoulain.com

3 | Hang ze op

Toen Raf Simons in september een accessoirelijn tekende voor Kvadrat, was zijn vertrekpunt een kapstok, geïnspireerd op het sobere Shaker-meubilair.

Na woonaccessoires hangt hij er nu een nieuwe collectie badspullen aan: slippers, handdoeken, een badjas en toilettassen.

4 | Wat een parel

The world is your oyster, schreef Shakespeare in 1602. Tot vandaag gebruiken Engelsen die uitdrukking om te zeggen dat de wereld aan je voeten ligt. Dat nemen ze bij Royal Botania wel heel letterlijk. Het Belgische outdoormerk liet zich voor zijn nieuwste stoel inspireren door de oester. De zitting en de rugleuning vormen de twee helften van de schelp. Een geborgen plek. De buitenstoel werd vernoemd naar de Latijnse benaming van het tweekleppige weekdier: ostrea.

De ‘Ostrea’ is een draadstoel: grafisch en visueel licht. Voor extra comfort is er een kussen dat de contouren van de stoel precies volgt. De stiksels herhalen de metalen baleinen van de stoel. Voor wie de rugleuning graag in de kijker zet, is er ook een los zitkussen beschikbaar.

Dit ontwerp van de Antwerpse designer Mathias De Ferm is verkrijgbaar in wit, antraciet, brons en lichtgrijs.

| Prijs | 899 euro

| Website | royalbotania.com

5 | Chop chop

Betaalbaar, maar tegelijk designverantwoord buitenmeubilair wint terrein. Na Hay begint nu ook Hem met outdoor.

De eerste worp is een ontwerp van de Fransman Philippe Malouin. Zijn inox ‘Chop’-stoel heeft brede poten, zodat je niet wegzakt in zand of gras.