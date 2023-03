Kijk binnen in de meest afgelegen berghut van de Italiaanse Alpen

De slogan van de Rifugio Val di Togno is duidelijk: ‘We offer you nothing, so you can get away from everything’. Welkom in de meest afgelegen refuge van de Italiaanse Alpen.

Toeristische bestemmingen dragen tegenwoordig al snel een etiket als ‘room with a view’ of ‘away from it all’, ook al liggen ze amper driehonderd meter van een autosnelweg. Wie het échte ver van alles wil opzoeken, stapt op een vlucht naar Milano Malpensa, neemt een shuttlebus richting Stazione di Milano Centrale, drinkt een espresso, zit twee uur in de trein met bestemming Sondrio en wordt daar opgepikt met een 4x4 om via een kronkelende rotsweg met schrikwekkende afgronden negen uur later eindelijk bij de Rifugio Val di Togno aan te komen. Rij je het hele stuk zelf met de wagen vanuit België, doe je er trouwens bijna exact even lang over.

Drie jaar geleden ging de Vlaamse journalist, auteur en olijfboer Thomas Siffer je voor. Hij was op zoek naar een afgelegen plek om te schrijven, het liefst een huisje in de bergen. Zodra hij met de verkoper deze berg kwam opgereden, was hij verliefd. Siffer en zijn vrouw Els Lybeer zagen meteen potentieel in de rifugio, die toen nog een verlaten, afgeleefde grenspost was, maar in hun ogen makkelijk verbouwd kon worden tot een luxueus vakantiehuis.

‘Vorig jaar zijn auteur Paolo Cognetti van ‘De Acht Bergen’ en Felix Van Groeningen en Charlotte Vandermeersch enkele dagen op bezoek geweest.’ © Marthe Hoet

Die wensdroom bleek een tikkeltje voorbarig. De ingrijpende verbouwing duurde drie jaar, inclusief honderden helikoptervluchten met bouwmateriaal: geen enkele vrachtwagen raakt de berg op. Daarbij moesten er nog ettelijke architecturale kunstgrepen worden uitgevoerd om de nieuwe houten draagstructuur in, en de nieuwe houten bekleding rond de stenen buitenmuren te doen passen. En er was ook nog een clash met de Italiaanse bureaucratie, die uitmondde in een door hen gewonnen rechtszaak.

Van Kirgizië tot Italië

Op 1 april opent de Rifugio Val di Togno eindelijk de deuren. Voor een avontuurlijk publiek, dat wel. Je arriveert bij voorkeur met stevige wandelschoenen in je koffer en een meer dan gemiddelde conditie, want zodra je een stap buiten de rifugio zet, sta je midden in een ruw en steil berg­landschap vol verraderlijke rotsblokken die er al miljoenen jaren lijken te liggen, maar af en toe behoorlijk instabiel zijn.

De refuge was vroeger een grenspost. Honderden helikoptervluchten met bouwmateriaal waren nodig: geen enkele vrachtwagen raakt de berg op. © Marthe Hoet

Eerst ontmoet je de twee uitbaters: Luna Lybeer (28) – de dochter van Thomas Siffer en Els Lybeer – en haar vriend Wout Allegaert (33). Zij wonen inmiddels drie jaar naast de rifugio in een piepklein huisje en hielden al die tijd toezicht op de verbouwingswerken – in ruil voor kost en inwoning. Vandaag staan ze in voor het onderhoud van het gebouw, de ontvangst van de gasten, de bereiding van alle maaltijden en het gidsen van wandelingen.

Het koppel is geknipt voor deze taak, die toch wel enige zelfredzaamheid vergt. Luna Lybeer zeilde als kind met haar ouders de wereld rond en figureerde zo drie jaar lang in de columns van haar vader voor het magazine Flair. Haar wereld kent sindsdien weinig grenzen. Als zeventienjarige vertrok ze voor een halfjaar alleen naar Zuidoost-Azië, vervolgens woonde en werkte ze twee jaar in Australië. Terug in Gent werkte ze in de horeca en ontmoette ze de avontuurlijke Allegaert, die opvoeder was. In 2019 kochten ze een Volkswagen T3 Joker die ze Willy noemden. Ze vertrokken voor zes maanden op roadtrip, richting Kirgizië en reden helemaal tot aan de grens met China. Vlak voor hun thuiskomst – ze waren al in Bulgarije – belde Siffer met het voorstel om de rifugio uit te baten. De camper zette meteen koers richting de Italiaanse Alpen en sindsdien is Val di Togno hun thuis.

Terwijl de buitenkant op termijn moet vergrijzen en een worden met de omgeving, kreeg het blanke interieur hier en daar zwarte accenten. © Marthe Hoet

De buitenkant van het indrukwekkende gebouw, zichtbaar tot ver in de vallei, is vandaag volledig bekleed met een kader van larikshout dat op termijn een natuurlijke, grijze patine krijgt. Wie de rifugio wil betreden, moet zijn schoenen achterlaten aan de voordeur. Op kousenvoeten stap je binnen in een centrale leefruimte die fel contrasteert met de ruwe omgeving. De ontvangst voelt als een warme omhelzing. Er staat een aperitiefplankje met lokale kazen en charcuterie klaar en het vuur knettert zacht in de houtkachel. Het interieur is, net zoals buiten, opgetrokken in hout en spaarzaam ingericht met persoonlijke objecten. Aan het kookeiland roerbakt Lybeer, die net zoals Allegaert een aardig potje kookt, alvast een paar teentjes knoflook in olijfolie. Als je negen uur onderweg bent geweest, lust je wel een bordje.

Wie incheckt bij de rifugio, krijgt een totaalpakket aangeboden. Ontbijt, lunch en avondeten zijn inbegrepen in de prijs, net zoals alle drank. Dat komt omdat je de berg niet zomaar kunt verlaten om even te gaan winkelen of op restaurant te gaan. Zodra je boven bent, blijf je boven tot Lybeer of Allegaert je weer naar beneden brengt met de robuuste 4x4.

De vermoeidheid is niet langer mentaal, maar fysiek. ‘s Avonds maken ze vaak een kampvuur en gaan pas slapen als hun voeten bevriezen.

Dat de keuken grotendeels vegetarisch is, voelt niet aan als een gemis. Ik onthoud vooral de lunch: een heerlijk frisse salade van fijngesneden, rauwe spruitjes met citroensap, geraspte parmezaan, olijfolie, chili, ansjovis en walnoten. Daarbij een paar sneetjes huisgemaakt zuurdesembrood van Allegaert en je bent klaar voor een fikse bergwandeling.

De Acht Bergen