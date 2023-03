Kijk binnen in het digitale leven van Anaïs Sandra Carion, directeur MAD Brussels

Anaïs Sandra Carion (31) Nieuwe directeur van MAD Brussels.

Was designjournaliste voor designspeaking en communicatieverantwoordelijke voor Hermès.

Studeerde aan de Accademia Del Lusso, een modeschool in Milaan.

In ‘Me, my selfie & I’ vraagt Sabato mensen om de screenlock op hun smartphone te ontgrendelen, goed voor een exclusieve inkijk in hun digitale wereld.

Advertentie

Wat is je favoriete Instagramaccount?

‘@pjmattan, van een Belg in New York. Ik volg hem al jaren en toen ik hem op de Milan Design Week ontmoette, heb ik me als een groupie gedragen. Gênant.’

Is je smartphone ook je wekker?

‘Ja. Niet handig als de batterij van je smartphone leeg is en je daardoor te laat bent voor een belangrijke meeting. Ik overweeg een oldskool wekker.’

Hoeveel ongelezen e-mails heb je op dit moment?

‘Nul. Al acht jaar lang. Ik ben een workaholic.’

Wat is je favoriete app?

‘Mapstr. Om je favoriete adresjes te verzamelen en om je te laten inspireren door die van vrienden. Zo heb ik recent restaurant Le Conteur in Brussel ontdekt.’

Wat vind je van datingapps? ‘Na Tinder één keer geprobeerd te hebben, gebruik ik nu Raya. Maar alleen om in contact te komen met mensen uit de creatieve sector.’

Netflix of tv?

‘Netflix, want ik heb geen tv. Tv-toestellen vind ik te onesthetisch voor in mijn living.’

Met wie zou je eens willen facetimen?

‘Met Zaha Hadid had ik graag gefacetimed. Maar evengoed met een andere grote creatieveling, zoals ontwerper-kunstenaar Ross Lovegrove of iemand van het Noorse architectenbureau Snøhetta.’

Aan welke emoji heb je een hekel?

‘Het lachend kakje. Niet leuk om naar te kijken en geen bijdrage aan de conversatie.’

Wat is je meest gelikete Instagrampost?

‘Een foto van het artikel dat mijn directeurschap aankondigt. Tot dan was ik voor iedereen ‘Miss Hermès’, dus op dat onverwachte nieuws is er veel reactie gekomen.’