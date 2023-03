Klik een houten bijhuis in elkaar en hang een bladerdak aan je muur

Een eenvoudig in elkaar te zetten klikbaar houten verlengstuk van je huis; de ideale plek om te decoreren met behangpapier geïnspireerd op de natuur.

1 | To build | Klikhuis

Poolhouse, studentenkamer, kangoeroewoning, thuiskantoor, tiny house, weekendverblijf, hobbyplek, gastenkamer, tussenoplossing tijdens verbouwingen: zo’n verlengstuk van je huis doet dromen.

Het Belgische bedrijf Systimber – gespecialiseerd in houten bijgebouwen – lanceert ‘QuickSpaces’. Een slim systeem van klikbare houten modules waarmee je een instapklaar, goed geïsoleerd huisje componeert van maximaal veertig vierkante meter. Weliswaar met een vaste breedte van drieënhalve meter. De afwerkingen kies je wel helemaal zelf: van het type dak tot de vloerbekleding en de ramen.

‘QuickSpaces’ van Systimber.

Omdat ze werken met schroefpalen in plaats van funderingen, heeft de plaatsing minder impact op het landschap. Bovendien zijn de huisjes gemakkelijk verplaatsbaar. Het systeem is volledig circulair: je kunt ze uiteenhalen en in een andere constellatie heropbouwen of verkopen. Handig voor wie een tijdelijke oplossing zoekt.

Systimber produceert alles in het eigen atelier in Oost-Vlaanderen. Het bedrijf gebruikt alleen gecertificeerd Scandinavisch dennenhout.

| Prijs | Vanaf 30.000 euro

| Website | systimber.com

2 | To cook | Into the wild

Het bos als supermarkt: zo zetten wildplukadepten hun overtuiging in de markt. Toch is het niet wenselijk om – net als in de winkel – zomaar alles in je mandje te gooien. Je kunt jezelf vergiftigen of de biodiversiteit verstoren. Kortom: bezint eer ge begint.

‘Het Wildplukboek’, dat volgende week verschijnt, helpt je daarbij. Auteur Ben Brumagne selecteert daarin vijftig wilde planten die je in onze contreien gemakkelijk kunt vinden – en dus kunt plukken. Daarbij horen ook steeds recepten. Vooraan in het boek staat een uitgebreide inleiding over hoe je aan wildplukken begint en wat de regels en de valkuilen zijn. En je vindt ook een korte geschiedenis.

‘Het Wildplukboek’ van Ben Brumagne.

Ben Brumagne was in België een van de eersten die wildplukken op de kaart zetten. Sinds 2015 organiseert hij onder de vlag Forest To Plate workshops en opleidingen.

| Prijs | 26 euro

| Verschijningsdatum | 21 maart

| Uitgever | Lannoo

| Website | foresttoplate.com

3 | To decorate | Bosbaden

Een kruising tussen een middeleeuws wandtapijt en een retro fotobehang, zo zou je dit design van de Belgische muurbekledingsfabrikant Arte kunnen omschrijven. Het komt uit de nieuwe behangcollectie ‘Les Fôrets’, met zeven dessins geïnspireerd op bossen, bomen en hout in een palet van herfsttinten tot frisgroen.

‘Canopée Dioré’ van Arte.

Deze ‘Canopée Dioré’ is – als je goed kijkt – een bladerdak. Behalve deze groene uitvoering is het behang ook beschikbaar in zachtgeel, dieporanje en kobaltblauw.