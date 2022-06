Knokke Next Gen: de nieuwe generatie achter Knokkes iconische zaken | Deel 2

De 'huizen van vertrouwen' in dit artikel zijn al decennialang een begrip in Knokke. Achter de schermen is er sinds kort een nieuwe generatie aan de slag.

Huis van vertrouwen: The Memlinc Nieuwe generatie: Marie Friberg (38) stapte mee in in het oudste hotel van Knokke, gebouwd door haar overgrootouders.

Wat is de beste les die je van je familie leerde?

‘Het is een hele eer om met je familie te kunnen samenwerken. De bestuursvergaderingen met mijn tante, oom en mama zijn een soort familiebijeenkomst. Ze komen onderling goed overeen en gunnen elkaar het succes, hoe verschillend hun karakters ook zijn. Ze zijn het niet altijd eens, maar ze laten elkaar de ruimte. En loopt er eens iets fout, dan lossen ze dat op een familiale manier op. De combinatie tussen de rust en ervaring van de oudere generatie en de energie van de jongere generatie werkt perfect. Daardoor krijgen we vleugels, want de cijfers zijn de jongste jaren erg goed.’

Waarom stapte je in de voetsporen van je familie?

‘Ik ben de vierde generatie in hotel The Memlinc. Het oudste familiehotel van Knokke werd gebouwd door mijn overgrootouders. Van mijn grootvader ging het over op zijn drie kinderen: mijn moeder, mijn tante en mijn oom: de enige die nog actief is in het hotel. Het stond niet bepaald in de sterren geschreven dat ik in de familiezaak zou stappen. Ik studeerde rechten en notariaat. Maar toen de vraag zeven jaar geleden kwam, was ik net zwanger. Ideaal om te combineren met het gezinsleven, dacht ik, want we wonen ook in het hotel. Ik werk wel ’s avonds en in het weekend, maar ik kan er toch zijn voor de kinderen.’

Schermvullende weergave De gevel van hotel The Memlinc ©Diego Franssens

Wat doe je compleet anders dan de vorige generatie en waarom?

‘Alles gebeurt in samenspraak met de familie. Maar ik krijg de vrijheid om nieuwe initiatieven te nemen, ook al hangen daar grote budgetten aan vast. En als iets minder goed werkt, word je er niet op afgerekend. De bistro is bijvoorbeeld recent vernieuwd, en ook de Skybar kreeg een nieuwe boost. We werkten aan de rebranding van het hotel. En we organiseren nu ook geregeld pop-ups. Deze zomer zal die ‘Twenty Two’ heten. Het wordt een samenwerking met chef Sofie Dumont en enkele mode- en designmerken. Niet-hotelgasten zijn uiteraard welkom.’

The Memlinc | Albertplein, Knokke-Heist | thememlinc.be

Huis van vertrouwen: Simoens Gallery Nieuwe generatie: Edouard Simoens (31) kreeg de kunst met de paplepel binnen, maar legt wel andere accenten dan zijn vader André.

Schermvullende weergave Edouard Simoens ©Diego Franssens

Waarom stapte je in de voetsporen van je vader?

‘Het was niet echt mijn intentie, ik deed er geen studies voor. Maar ik kreeg kunst thuis met de paplepel ingegoten. Zo groeide mijn interesse vanzelf. Mijn vader begon kunst te verhandelen in 1978. Eerst als hobby, later als beroep. Eerst Latemse School, later ook de internationale avant-garde, met namen als Richard Serra, Kenneth Noland, Donald Judd, Gilbert & George en Sol LeWitt. Maar vooral ook fotografie. Ik hielp mijn vader eerst op kunstbeurzen. Hij legde het fundament voor mijn business, maar ik besloot in 2016 om mijn eigen accenten te leggen, trouwens op een ander adres dan mijn vaders galerie. Ik toon nu een heel breed kunstpalet, van abstract tot figuratief en conceptueel.’

Wat is de beste les die je van je ouders leerde?

‘Dat je soms kunstwerken voor jezelf moet kunnen houden. Mijn vader vertelde me dat je stukken van hoge kwaliteit vaak nooit meer kunt terugkopen.’

Werd je gedwongen om de zaak voort te zetten?

‘Nee, hij heeft me nooit gepusht. Ik besliste dat uit eigen beweging en interesse.’

Schermvullende weergave De galerij met zicht op zee ©Diego Franssens

Wat doe je compleet anders dan de vorige generatie en waarom?

‘Ik wil op termijn ook met levende, hedendaagse kunstenaars werken. Maar voorlopig ben ik nog actief op de secundaire markt. Ik verkoop artiesten die hun stempel drukten. In de toekomst zou ik graag nog grotere namen verhandelen. Mijn droom is meedoen aan beurzen als Tefaf en Art Basel.’

Wat houdt je in Knokke?

‘Ik doe mee aan internationale beurzen als Art Cologne, Miart, Art Miami en Art Genève. Ik verhandel over heel Europa. Maar ik ben geboren en getogen in Knokke. In Brussel moet je het jaar rond vijf shows in elkaar steken, in Knokke begint het hoogseizoen vanaf de paasvakantie. Deze zomer heb ik een soloshow van A.R. Penck, een ondergewaardeerde Duitse neo-expressionist. Klanten komen in short en op slippers de galerie binnen. In die vakantiesfeer werken vind ik aangenamer.’