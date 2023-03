Luxe in Luxemburg | Overnachten in een remote cabin in het groen

Kun je wel een weekendje ver weg van de drukte gebruiken? In een cabin van Ici at the stables in de provincie Luxemburg kom je helemaal tot rust te midden van het groen.

Neem het nieuwe concept: Ici at the stables. De opvolger van het boomhutconcept Ici in the trees bestaat uit zes cabins, verspreid over zestien hectare groen in de provincie Luxemburg. De enige levende zielen die je er tegenkomt, hebben vier poten en een krulstaat. Je logeert namelijk op het domein van de familieboerderij Magerotte. Bij die duurzame varkenskwekerij (en kwaliteitsslager) zitten de dieren verspreid over dertig kleine stallen. Op een weide van vijfduizend vierkante meter is er nog eens plaats voor tien à twintig beesten.