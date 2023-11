‘Mijn sekstoys in het MoMa, dat is mijn ultieme doel’

Over Arickx, die andere veelbetekenende helft, ging eigenlijk alleen maar het gerucht dat hij zich in glasblazen bekwaamde. Glasblazen, ja. De fans keken reikhalzend uit naar wat hij zou presenteren, ooit, op een dag. Glazen sculpturen? Vazen? Juwelen misschien? Niets van dat.

Filip Arickx, de helft van het voormalige modekoppel A.F.Vandevorst. © Björn Tagemose

Als de nacht valt

De deur zwaait open. Twee jaar geleden hebben we elkaar voor het laatst gezien, Arickx en ik, ergens in de gauwte, in een meute van afgeborstelde modemensen. Vanavond is anders. Dit is een tête-à-tête. Een bijzondere: het wordt de primeur van de lancering van zijn sekstoys. Die aangename hulpmiddelen bij noodzakelijke nevenactiviteiten.

Arickx is opgetogen dat we elkaar terugzien, en dat hij ons de scoop kan geven van zijn nieuwe project. We kennen elkaar, dat scheelt. ‘En jij hebt een alter ego dat jaren over seks geschreven heeft’, zegt hij. ‘Het kan niet beter! En er is ook rosé, dat praat wat makkelijker.’ Hij lacht.

We zijn naar hier gekomen met een maagdelijk wit blad in het hoofd, want we hebben nog geen foto’s gezien. Het enige wat we vooraf te weten gekomen waren: Filip Arickx brengt sekstoys op de markt. Uiteraard schoot ons toen een verbaasd ‘WTF?’ door het hoofd. De nieuwsgierigheid was groot. Een week lang vroegen we ons af: hoezo? En waarom? Toegegeven: A.F.Vandevorst, het modemerk, was ook bij momenten héét en supersexy. Er zat erotiek in het onuitgesprokene, in de suggestie van zijde en leer, van een decolleté, van laarzen, van stockings, van zeer pikante lingerie. Maar deze stap is groot. Gedurfd, in tijden van allesoverschrijdende pudeur, van ongemak in het spel van aantrekken en verlangen.

Hierbinnen in de Nightfall-kwartieren deemstert de dag traag weg. De grijze wolkenhemel verdonkert slechts in vlekken. Het atelier heeft een reusachtig raam dat van het aanzwellende leven buiten een bevreemdend schilderij maakt. In het midden van de kamer lonkt een tafel. Daarop een open koffer, een flightcase met de kroonjuwelen, de eerste collectie van Nightfall. Er zijn vier toys: een grote vibrator met een orchidee in, een glazen anale plug met een gefacetteerde houder, een kleine glazen vibrator en een glazen dildo met veren.

Glory hallelujah en Madre Madonna, denken we. Wat we zien, is mooi en zo betintelend. Het is materie die de suggestie bevordert en die het heilige vuur aansteekt, beneden-navels. Nightfall lijkt fluwelen subversiviteit in deze harde tijden, in een wereld waarin geen plaats meer lijkt voor erotische vervoering.

Een van de vibrators van Nightfall. Een zwarte kunststof heft gaat over in een doorzichtig deel waarin een fijne mauve miniorchidee zit. © Björn Tagemose

Iets in de erotiek

Arickx is altijd al gefascineerd geweest door het sensuele, vertelt hij. Door erotiek. We vragen hem hoelang hij al op zijn meesterlijke plan zat te broeden. ‘Toch al een hele tijd’, zegt hij. ‘Al zag het er eerst allemaal anders uit voor Anneke en mij. Toen we gestopt waren met ons merk, kregen we meteen een aantal interessante jobs aangeboden, als free­lance-artconsultants, vanuit Zuid-Korea, China, Duitsland, Italië, Frankrijk. Echt leuke opdrachten.’

Maar toen ging de wereld in lockdown. Arickx: ‘Inderdaad, en de aanbiedingen vielen weg. Anneke en ik waren weer volledig vrij om te doen wat we wilden, en financieel konden we het aan. Zij wilde iets doen met muziek en video. Ze vroeg: ‘Wat wil jij doen?’ ‘Ik wil iets in de erotiek doen’, antwoordde ik. Ze viel bijna van haar stoel. Ze verklaarde mij gek. Ik zei: ‘Ja maar, wacht, ik zal je eens rustig uitleggen hoe ik het zie.’ Drie maanden later vroeg ze of ze toch niet mocht meedoen.’ (lacht)

Hoe komt het dat ze het project dan toch niet met z’n tweeën hebben gedaan? Arickx: ‘Ik wilde dit nieuwe project toch alleen doen. Het creatieve proces dat we al die jaren kenden met twee was heel boeiend, maar het slorpte ons wel 24/24 op. Over alles wat we deden, koppelden we continu terug, om inspiratie te kunnen delen.’

De glazen dildo met veren van Nightfall. © Björn Tagemose

Uit de marginaliteit

Twee jaar duurde het voor Arickx de nodige middelen bij elkaar had. ‘Ik had een behoorlijk startkapitaal nodig voor de dingen die ik in mijn hoofd had’, vertelt hij. Het zou geen ideetje worden van pakweg 100.000 euro, nee. De investeerders zagen ook dat het mij menens was. Dat het een investering was voor sekstoys, daar heeft zelfs niemand ooit één dubbelzinnige opmerking over gemaakt. Ze hebben integendeel met veel belangstelling naar mijn visie geluisterd. Ze geloofden in het project.’

Hij zou het bovendien nauwgezet aanpakken. Met A.F.Vandevorst had hij wel degelijk een zakelijke lacune aangevoeld, zo vertelt hij verder. Het was een spreekwoordelijke stoelpoot die toen wat wankel stond. Dat wilde hij anders.

‘Via een van mijn investeerders ben ik bij Eveline Rigouts terechtgekomen. Zij komt uit de cosmeticabranche. Met Eveline heb ik nu een volwaardige zakenpartner naast mij en dat voelt heel anders dan vroeger. We zijn beiden founders en aandeelhouders. De creatieve kant doe ik, de zakelijke kant en de marketing doet zij. Anneke is mijn creatieve klankbord, als er ‘darlings’ moeten worden ‘gekilled’. En Eveline geeft mij niet alleen een vrouwelijke, maar ook een jongere visie.’

En toen duurde het nog anderhalf jaar om de producten te ontwikkelen. ‘We waren al een tijd bezig met een fabrikant in Duitsland, maar die kon uiteindelijk niet opleveren wat we echt wilden. Hij gooide na een jaar de handdoek in de ring. We moesten dus weer van vooraf aan beginnen.’

Hoe zat het intussen met dat glasblazen? Hield dat enig verband? ‘Maar nee, helemaal niet! Ik was wel met een cursus glasblazen bezig, ja, maar dat was puur toeval. Ik ben geen avontuurlijke glasblazer die ineens wat erotiek brengt. Ik vind glas gewoon een heel edel materiaal.’

‘Wat ik met Nightfall wil brengen, is een heel platform. Een wereld op zich: fashion en eros, een totaalbeeld. Daarbinnen lanceer ik nu eerst een serie sekstoys, video’s en een magazine.’

Dat Arickx een nieuw soort van seks­toy (‘noem het vooral geen ‘speeltje’’, zegt hij, ‘dat klinkt te onnozel’) wilde ontwikkelen, kwam vooral voort uit het gebrek dat hij zag op de markt. Hij zag alleen verschrikkelijk lelijke dingen die louter in gespecialiseerde onlineshops, in seksshops of op eroticabeurzen verkrijgbaar waren. ‘Laat het ons zo stellen: ik wil sekstoys uit de marginaliteit halen. En uiteraard uit de taboesfeer, maar dat lijkt me iets waar iedereen zich tegenwoordig aan vergrijpt, aan taboes doorbreken. Dat wil ik zelfs niet meer verkondigd hebben. Mijn doel is om sekstoys openlijk als een luxueus, fashionable accessory te brengen, op een hoog niveau. Want niemand, geen enkel merk of modehuis heeft dat tot nog toe gedaan. In de mode eindigt luxe op dat vlak met een diep decolleté en een hoge split in een rok, en that’s it!’

‘Er ligt zoveel meer gevoel in vervat, en schoonheid’, zegt Arickx. ‘Door de transparantie in het ontwerp is er esthetisch veel mogelijk.’ © Björn Tagemose

Faux livre

We nemen er even de vibrator bij. Die heeft een zwarte kunststof heft die overgaat in een doorzichtig deel waarin een fijne mauve miniorchidee zit. ‘Ik heb de sekstoys ontwikkeld voor mannen en voor vrouwen, hetero of LGBTQ’, zegt Arickx. ‘Je gebruikt ze in je eentje, maar zeker ook als koppel. Het is een compleet andere ervaring om elkaar hiermee te plezieren dan met een fluoroze ding dat naar plastic ruikt. Er ligt zoveel meer gevoel in vervat, en schoonheid. Door de transparantie in het ontwerp is er esthetisch veel mogelijk, ook in de toekomst.’

Er is bovendien nog iets bijzonders aan de verpakking, waarin je de sekstoy kunt bewaren in je slaapkamer. De verpakking is een ‘faux livre’, een smokkelboek, waarin het object zit, samen met een magazine. Rond het dikke boek zit een mooie wikkel met een woord: HOLY, RAVEN, HEAVEN, GRACE. Allemaal bijzonder mooi vormgegeven. Als je verschillende objecten van Nightfall verzamelt, kun je een bibliotheek aanleggen. ‘Het zijn niet de grote woorden van liefde’, zegt Arickx. ‘Het zijn wel zinnelijke woorden die een gevoel oproepen.’

Hoewel ze van het hier en nu zijn, baden de foto’s uit het magazine in een zekere seventies- of eightiessfeer. Arickx: ‘Dat was toen ook de laatste periode dat erotiek in een esthetisch kader geplaatst werd. Dat erotiek nog erotiek was, voor het porno werd. Porno heeft me nooit iets gezegd. Ik ben nooit een ‘pornoman’ geweest. Porno interesseert mij niet, het inspireert mij niet, ik zie niet in wat het bijbrengt. Ik ben daarentegen wel degene die alle ‘Emmanuelle’-films heeft gebingewatcht. Het sensuele, de erotiek, dat heeft me altijd aangetrokken. Op onze reizen ging ik altijd zoeken naar het red light district. Omdat ik daarin een esthetiek, een soort schoonheid ontdek die ik nergens anders zie. De ene gaat in Parijs naar de Eiffeltoren, de ander gaat naar de rosse buurt. Die laatste ben ik.’ (lacht)

© Björn Tagemose

Schoonheid van het verborgene

De rosé klokt in de glazen. We klinken op de rosse buurten wereldwijd. En op de comeback van de erotiek. Is het door de alomtegenwoordigheid van porno niet moeilijker, vooral voor jonge mensen, vraag ik aan Arickx, om met wat meer fantasie hun partner te plezieren? Hij ziet Nightfall als een zinnelijk hulpmiddel, zegt hij: ‘Het vraagt natuurlijk wel wat durf om een sekstoy bij het liefdesspel te betrekken. Maar als het een mooi object is, dat zinnenprikkelend is en fascinerend om naar te kijken, dan zal het exploreren evidenter worden.’

Welke waarde heeft seks voor hem in het leven? Hoe casual of fundamenteel is het? ‘Ik benader seks als een heel belangrijk element in een relatie, in het hele zijn als mens’, zegt hij. ‘Seks is geen daad, seks is een evoluerend ritueel. Het is een kunst om de magie van dat ritueel in stand te houden. Daar kan zoveel bij komen kijken.’

En hoe staat hij tegenover fetisjisme? Arickx: ‘Het woord ‘fetisj’ vind ik een heel mooi woord, zeker als je het over rituelen hebt.’ Ziet hij typische fetisjobjecten als zweepjes ook als mogelijke Nightfall-objecten? Arickx: ‘Als ik er een mooie of een toegankelijke versie voor zou kunnen bedenken binnen het Nightfall-universum, waarom niet? Ik ben zelf geen ‘typische’ fetisjmens en ik zoek geen extremen op in seks, maar ik kan wel geprikkeld worden door objecten met een vormgeving en een schoonheid die een sfeer kunnen oproepen en een verleiding, die iets wakker maken.’

Maar Arickx wil niet in de zijlijn schrijven. Hij zegt: ‘Nightfall is niet voor mensen die een obsessie hebben met seks, wel voor mensen die gericht zijn op meer dan genot, op een ruimere bevrediging, op een soort vervulling die verder gaat dan louter een climax of een orgasme. Je moet willen ontdekken, het onbekende willen opzoeken, op een zo mooi mogelijke manier. Want zonder schoonheid is er geen bestaan. De mens heeft sinds de oertijd de drang om te zoeken naar schoonheid, naar schoonheid als een creatieve uitdrukking, om zijn omgeving te decoreren, zichzelf mooi te maken. Een sterke visuele aantrekking opent ook een poort naar een andere wereld en plaatst seks meteen in een andere context. Ik hoop dat mensen het zo zullen ervaren. Dat het de reden is die hen dichter bij elkaar brengt.’

De verpakking is een ‘faux livre’, een smokkelboek, waarin het object zit, samen met een magazine. Rond het dikke boek zit een mooie wikkel met een woord: HEAVEN, HOLY, RAVEN, GRACE. © Björn Tagemose

Until kingdom come

En hoe is het leven nu met Anneke, nu ze beiden een andere creatieve weg aan het bewandelen zijn, en nu zij vaak van huis weg is? Arickx: ‘Doordat we vroeger alles samen deden, was er iets weg. Was het magie? Verliefdheid? Ik wist het toen niet. Nu delen we minder met elkaar, maar dat voelt veel normaler aan. We zijn weer nieuwsgierig naar elkaar. Het verlangen is er. Wat we vertellen, is spontaner, het hoeft niet bruikbaar te zijn.’

Buiten stijgt gejoel op. Iemand is jarig. De feestlichtjes fonkelen boven de tafeltjes rondom het plein. Ietwat schroomvallig vraag ik Arickx of er ook in de lijfelijke liefde na zoveel jaren iets veranderd is. Hij aarzelt niet: ‘We staan zelden op zonder de liefde te hebben bedreven. Misschien is dat anders dan vroeger, toen we zo druk bezig waren. Ik hou van Anneke, ook zoals ze nu is, ouder, met een ander lichaam. Ik heb het gevoel dat ik op de een of andere manier geprogrammeerd ben om haar lichaam aantrekkelijk en fascinerend te blijven vinden. Het zou compleet verkeerd voelen om het bed te delen met iemand die jong en perfect is.’

En waar gaat het na de lancering van Nightfall naartoe? Zijn er doelen om te bereiken? Ultieme dromen om te verwezenlijken? Arickx lacht. ‘Ik wil vooral een geloofwaardigheid opbouwen’, antwoordt hij. ‘Ik wil sowieso op een ruimer vlak voor mensen een andere wereld openen. Een universum waar het niet groezelig is, ook door er mode bij te betrekken, andere designers. Rick Owens staat bijvoorbeeld bovenaan op ons lijstje om voor Nightfall mee te ontwerpen. Zelf zal ik nieuwe toys blijven tekenen. Ik heb inspiratie genoeg. Laden vol – until kingdom come. We willen Nightfall op een zo hoog mogelijk luxelevel krijgen. Opgenomen worden in de collectie van het MoMA in New York is mijn ultieme doel.’

‘Ik zie mijzelf als een zoeker. Ik wil blijven bijleren, blijven zoeken naar genot, naar grenzen, naar plezier, naar schoonheid, naar positieve dingen. Ik ben alleen bang om ooit op een dag door een ziekte, of wat dan ook, mijn creativiteit te verliezen. In elke precaire situatie in mijn leven is creativiteit altijd de oplossing geweest. Creativiteit is een manier zoeken om iemand te overtuigen van je visie. Een manier om naar dingen te kijken. Mijn missionstatement is: turning the unknown into desire, turning desire into experience. Iets wat ik niet ken in een verlangen omzetten en dat verlangen zodanig onder de knie krijgen dat het een belevenis wordt.’