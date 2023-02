Modeondernemer en insider Angélique Van Gils’ favoriete adressen in Tanger

Angélique Van Gils Angélique Van Gils richtte samen met haar twee dochters Jill en Joy het bedrijf Pursuit Femmes op, een merk dat vrouwenpakken op maat maakt.

Tanger, de bruisende havenstad in het noorden van Marokko. Een onontdekte parel, en voor toeristen niet meteen de populairste bestemming van het land: misschien heeft Fez meer culturele rijkdom te bieden, is de medina van Marrakech groter, en zijn er betere golven om te surfen in Taghazout? ‘Maar in Tanger voel ik dat ik thuiskom’, zegt Angélique Van Gils. Ze woonde er een tijd als kind en komt er nog meerdere keren per jaar. Voor business én pleasure, want er staan geen hoge muren tussen die twee aspecten in haar leven.

De bron van inspiratie voor Angélique Van Gils: ‘Het eerste wat me opvalt als ik hier kom, is hoe grijs thuis alles is. Hier laad ik me op aan de kleurenpracht, van de hemelsblauwe lucht tot de roze bloesems.’ © Simone Frank

De hele familie Van Gils is verbonden met deze plek, dankzij de textielsector die al vier generaties lang als een stevige rode draad door hun levens loopt. ‘Het was mijn opa Miel Van Gils die net na de Tweede Wereldoorlog als prille twintiger samen met zijn doofstomme broer Janus een handel in stoffen oprichtte en kleren begon te maken. Vanuit het niets bouwde hij zo een Belgisch-Nederlands kledingimperium uit, en begin jaren 70 is hij als pionier de mogelijkheden gaan verkennen om de productie goedkoper onder te brengen in het buitenland.’ De drie zoons, onder wie haar vader, werden ingeschakeld in het bedrijf en naar verschillende uithoeken van de wereld gestuurd, tot er ‘Van Gils’-kleren werden gemaakt in Mexico, Portugal, Griekenland en Marokko. Van Gils: ‘Mijn vader ging eerst in Athene aan de slag, waar ik geboren ben. Van daar verhuisden we naar Casablanca en later Tanger. Ik heb heel idyllische herinneringen aan die tijd. Foto’s van mij als klein meisje, samen met het plaatselijke voetbalteam. En nog een troef voor de rest van mijn leven: ik leerde er een mondje Frans, ook toen we naar België terugkeerden bleef ik in het Frans naar school gaan.’

Slapen Hôtel Nord-Pinus ‘Een prachtige riad uit de achttiende eeuw werd door een Française met onberispelijke smaak omgetoverd tot het meest charmante hotel van de stad met slechts vijf kamers. Het ligt op het hoogste punt van de kasba, de rooftop biedt een oase van rust en een prachtig uitzicht over de Atlantische Oceaan, de Spaanse kust, en het Rif-gebergte.’ | Website | nordpinustanger.com Villa Mabrouka. © Villa Mabrouka Villa Mabrouka ‘In de jaren 90 was dit een van de buitenverblijven van Yves Saint Laurent en Pierre Bergé, die de charmante villa lieten inrichten door Jacques Grange. Vandaag is het pand in handen van de Britse designer Jasper Conran, die het zal heropenen als een hotel. Geen wonder dat er heel hard naar wordt uitgekeken, de opening is aangekondigd voor de lente van dit jaar.’ | Website | villamabrouka.com

Het Van Gils-imperium, dat even de reputatie kreeg toegemeten van ‘de Nederlandse Armani’, ging in het begin van de jaren 90 roemloos ten onder, de merknaam werd verkocht. Maar wat overbleef, is de fabriek in Tanger, nog steeds in handen van de drie Van Gils-broers. Door een gedwongen verhuizing tijdens de uitbouw van de nieuwe haven van Tanger kreeg de fabriek een moderne facelift. Vandaag worden er stuks gecreëerd voor de meest gerenommeerde designermerken. Op bezoek in de ateliers kun je niet naast de ronkende labels kijken, maar de meeste staan op geheimhouding. ‘Vreemd is dat’, zegt Van Gils. ‘Wij zijn er net trots op om te tonen waar onze stuks gemaakt worden, die transparantie vind ik heel belangrijk. Kleren zijn emotie, en als ik hier rondloop, krijg ik vaak een krop in de keel. Het ‘Pursuit Femmes’-pak dat wij samenstellen in gesprek met onze klanten, komt hier tot leven. De maten die wij opmeten, komen hier als digitaal patroon uit de machine. En de heel persoonlijke details, zoals een levensmotto of initialen, worden hier in de voering geborduurd. Ik vind het mooi om dat aan onze klanten zo te communiceren. Waar en in welke omstandigheden je kleren worden geproduceerd, wordt steeds belangrijker.’

© Simone Frank

Inspiratie tanken door… de energie

‘Alles in deze stad ademt dynamiek en vooruitgang. Hier hangt ambitie in de lucht, een verlangen om elke dag beter te doen. Dat is heel inspirerend. De vernieuwde haven Tanger-Med II, de grootste van het hele Afrikaanse continent, heeft een enorme economische impuls gegeven aan dit gebied, en ik heb de stad voor mijn ogen zien groeien. Elke keer als ik hier ben, is er weer iets nieuws bijgekomen: golfterreinen, luxehotels, een nieuwe jachthaven, hele woonwijken zie je hier uit de grond rijzen. Er wordt stevig geïnvesteerd in infrastructuur. Het is moeilijk om er de vinger op te leggen, maar dat geloof in de toekomst straalt af op alles en iedereen. En het past bij hoe ik in het leven sta.’

‘Ik had al ervaring opgedaan als cofounder van Café Costume, maar het kriebelde om echt iets voor en door vrouwen te maken.’ Angélique Van Gils Modeondernemer

‘Toen wij met ons drieën Pursuit Femmes oprichtten, had ik al ervaring opgedaan als cofounder van Café Costume. Maar bij mij kriebelde het om echt iets voor en door vrouwen te maken, dus heb ik de sprong gewaagd om het veilige pad te verlaten en zelf iets helemaal nieuws op te richten. Ondernemerschap en female empowerment, dat is onze basis.’

Aperitieven Villa Joséphine ‘Dit is een van de meest exclusieve plekken van Tanger, het is een luxehotel aan de Royal Golf Club, maar wij komen hier soms gewoon alleen om te aperitieven én te genieten van het prachtige interieur. Het gebouw dateert uit de jaren 20 en ademt geschiedenis in elk hoekje. Als je je hier in de bibliotheek met de prachtige houten lambrisering nestelt, en lekker met een wijntje wegzakt in een van de chesterfieldfauteuils, vergeet je snel dat je een hele dag in vergaderzalen met tl-licht hebt gezeten.’ | Website | hotel-villajosephine.com Villa Joséphine. © Courtesy of Angélique Van Gils El Morocco Club ‘Je kunt hier uitstekend dineren, maar wij zakken graag af naar de pianobar in de kelder. Pure glamour, je waant je hier in een New Yorkse jazzbar uit de roaring twenties.’ | Website | elmoroccoclub.ma

Inspiratie tanken door… de kleuren

Van Henri Matisse over Eugène Delacroix tot Yves Saint Laurent: allemaal raakten ze in Tanger in de ban van het ongrijpbare spel van kleur en licht dat de havenstad haar charme geeft. ‘De meest directe invloed op onze collecties vind je in onze kleurenkeuzes’, zegt Van Gils. ‘Door hier veel tijd door te brengen, is de sfeer van deze stad ook in het DNA van ons merk doorgesijpeld. Het eerste wat me opvalt als ik hier kom, is hoe grijs thuis alles is. Hier laad ik me op aan de kleurenpracht, van de hemelsblauwe lucht tot de roze bloesems. Die felle, vrolijke kleuren en prints zijn ons kenmerk geworden, alles vertrekt vanuit joie de vivre, energie, optimisme.’

Felle, vrolijke kleuren zijn het kenmerk van de pakken van Angélique Van Gils. ‘‘Tangerine’, een warm oranje, is echt dé Pursuit-kleur.’ © Simone Frank

‘Zelfs heel letterlijk: ‘tangerine’, een warm oranje, is bijvoorbeeld echt dé Pursuit-kleur geworden die steeds terugkeert.’ ‘Tangerines’, Engels voor ‘mandarijntjes’, kregen hun naam omdat het fruit vanuit Zuidoost-Azië via de haven van Tanger zijn weg vond naar Europa.’

Eten L’Océan ‘De favoriete plek van onze hele familie. Vaak rijden we rechtstreeks van de luchthaven naar hier, voor een lunch op het terras aan het strand. Je waant je hier aan de Franse Riviè­ra. Zelfs de meest eenvoudige salade caprese smaakt hier verbluffend goed, omdat alle producten kraakvers zijn. Echt de zon in je bord.’ | Website | oceanplagetanger.com Chez Abdou ‘Een authentieke plek die de ware bohemienspirit van Tanger belichaamt. Blikvanger is het eclectische decor, een samenraapsel van leuke spullen. Wat op tafel verschijnt, is heerlijk en no-nonsense: vraag naar de vangst van de dag, en smul van vis die recht uit de zee op de grill en op je bord belandt.’ | Adresse | Forêt Diplomatique, KM 17 – Route de Larache Rabat

Inspiratie tanken door… de zee

‘Marrakech, die andere boeiende en bruisende stad in Marokko, is voor mij vaak te stoffig en druk. Het fijne is dat je hier de bedrijvigheid van een stad hebt, maar dat de zee altijd vlakbij is. Er is licht en lucht, meer heeft een mens niet nodig. Vaak bestaan onze korte trips overdag uit niet veel meer dan luchthaven, taxi, meeting in de fabriek. Maar ‘s avonds is er altijd tijd om te genieten en even de stad in te trekken of uitgebreid te dineren. De mooiste plekken hebben allemaal één ding gemeen: ze liggen een beetje hoger, zodat je een prachtig uitzicht hebt over de Straat van Gibraltar tot in Tarifa. Zo zie je hoe dicht het zuiden van Spanje ligt, Tanger is echt de toegangspoort naar Europa.’

‘En nog een plus: door de nabijheid van de zee eet je hier de beste vis en zeevruchten.’